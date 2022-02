La Federació de Càmpings de Catalunya ha demanat a les administracions públiques que «no posin pals a les rodes» als empresaris catalans per tal de poder garantir que els seus negocis, que son majoritàriament de caràcter familiar, segueixin en mans catalanes i no vagin a parar a fons d’inversió. En aquest sentit, els empresaris creuen que les administracions tenen massa normatives i instruccions tècniques que son de molt difícil o inassolible aplicació, de manera que demanen que la normativa es flexibilitzi o es faci més senzilla.

Un 31% de pes relatiu

El sector del càmping català es troba en un moment de creixement i entre el 2020 i el 2021 van arribar al 31% de pes relatiu, un 10% més del que tenien el 2019. El 2020 l’ocupació dels càmpings a Catalunya ha estat del 35,4%, un 3,8% més que la mitjana espanyola. A més, l’informe detalla que els establiments catalans sumen 271.419 places, que suposa el 35% de totes les que hi ha a l’Estat. D’altra banda, la capacitat dels negocis catalans també és àmpliament superior a la mitjana espanyola. Els negocis catalans ofereixen, de mitjana, 941 places per establiment. A l’Estat, aquesta xifra es redueix a 645 places.

Per a la Federació de Càmpings de Catalunya, aquestes xifres refermen el pes del sector en el motor econòmic turístic de Catalunya. De fet, els empresaris afirmen que han resistit millor la crisi de la pandèmia que en d’altres tipus d’allotjament. Aquesta activitat, sumada als nous hàbits turístics que busquen més contacte amb la natura, ha despertat l’interès de fons d’inversió estrangers.

La FCC compta amb 243 establiments federats, que sumen 226.858 places (un 83,5% de totes les que hi ha a Catalunya) i creen 11.164 llocs de treball.