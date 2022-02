Davant la millora de la situació epidemiològica, a partir de dilluns, deixarà d’estar habilitada la via excepcional de notificació telefònica del resultat positiu d’un test d’automostra a través de les farmàcies. Els ciutadans i les ciutadanes podran continuar notificant el resultat dels tests d’automostra a través dels circuits telemàtics habituals: l’eConsulta des de La Meva Salut o a través del web citasalut.gencat.cat, a l’apartat Símptomes de la covid19. També podran contactar amb el seu centre d’atenció primària. El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya van establir a principis de gener aquesta via de comunicació, de forma excepcional. Salut reitera l’agraïment a les farmàcies per la seva predisposició i la seva implicació.