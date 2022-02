Els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra han enxampat un piròman que va calar foc al Massís de les Gavarres el passat mes d’octubre. Els Agents Rurals van localitzar accelerants com pastilles d’encendre foc, alcohol o benzina a la zona cremada. L’home ha quedat denunciat penalment com a presumpte autor d’un incendi forestal a la zona de Calonge.

Es tracta d’un home que anteriorment havia protagonitzat fets similars. El denunciat és un veí de Calonge que la Policia Local va arrestar també el mes d’octubre passat per amenaces contra l’alcalde Jordi Soler, per sis incendis i per fer petits sabotatges en alguns edificis municipals.

En el cas de l’incendi de les Gavarres, la col·laboració entre els Agents rurals de l’Àrea de Prevenció i Investigació d’Incendis Forestals i els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Sant Feliu de Guíxols han estat clau per identificar l’autor. Que el dia 21 de febre va acabar denunciat penalment.

Restes d’un foc a Calonge

El 25 d’octubre, Agents Rurals que es trobaven executant tasques amb relació a la flora protegida al paratge de Ruàs, a Calonge van localitzar les restes d’un incendi forestal en una petita franja de vegetació arbustiva i herbàcia que afectava una superfície aproximada de 20m2. Al voltant del lloc, també van localitzar accelerants com ara pastilles d’encendre foc, ampolles amb alcohol, ampolles amb dissolvent, benzina i també una caçadora de color negre.

Des d’aquell moment, segons informen des dels cossos actuants, van iniciar les tasques d’investigació de les causes i també cap a la identificació dels presumptes autors d’aquest incendi, que amb els primers indicis recollits evidenciaven una intencionalitat a l’hora de provocar-lo.

Zona protegida

L’incendi es va produir a l’Espai d’Interès Natural del Massís de les Gavarres, en una zona arbrada de difícil accés i amb un potencial de continuïtat de vegetació forestal de 28.700 hectàrees. Una àrea que malauradament ha patit alguns incendis forestals.

Arran dels fets, els Agents Rurals van sol·licitar la presència del grup de Policia Científica de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols dels Mossos d’Esquadra, per tal de complementar la inspecció ocular i recollir els objectes localitzats per a poder fer-ne l’anàlisi posterior.

A partir d’aquí, agents rurals de l’Àrea de Prevenció i Investigació d’Incendis Forestals de Girona amb el suport tècnic dels Mossos de van dissenyar un dispositiu especial per tal de poder localitzar l’autor de l’incendi.

L’home ha acabat denunciat pel foc de Calonge després que els agents implicats el poguessin identificar. Es tracta d’un reincident en el tema de provocar incendis segons la policia. La Policia Local de Calonge el va detenir el 21 d’octubre per diversos fets: sis incendis però també per amenaçar l’alcalde. Va quedar acusat presumptament de diversos fets com ara amenaça contra càrrecs públics, d’assetjament, de sabotatge a alguns edificis municipals i d’autor de sis incendis al municipi provocats des de principis d’octubre al municipi del Baix Empordà.