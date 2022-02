Esquerra Republicana del Pla de l’Estany va lliurar ahir el fons documental del partit a l’arxiu comarcal. L’acte va comptar amb la presència del president comarcal del partit, Joan Estarriola; l’historiador que ha fet el recull, ordenació i selecció del material trobat, Jordi Galofré; i el president del Consell Comarcal, Francesc Castañer. A més, també hi van assistir el cap de l’oposició de Banyoles i diputat Jaume Butinyà i les conselleres comarcals Txell Satorras i Anna Garcia.

La documentació cedida pel partit consta de més de 61 caixes i inclou, entre d’altres, una còpia de l’acta de constitució del partit a l’any 1933. El gruix de la documentació se situa a partir de l’any 1979, quan apareix l’activitat de la secció local de Banyoles, l’activitat del grup municipal a la ciutat i, també, la documentació del naixement i desenvolupament del moviment independentista a Banyoles. A més a més, s’ha posat a disposició diversa documentació del partit sobre els diferents pobles de la comarca.

Durant la presentació, Estarriola va destacar el paper transformador del partit a la comarca. «Les 61 caixes que entreguem avui no estan buides. La nostra comarca és com és, també, gràcies a la feina feta per ERC en els últims cent anys», va assegurar Estarriola.

De la seva banda, Galofré va recordar que «la documentació del temps de la república va ser, en part, destruïda», tot afegint: «Sempre ha sigut tan fàcil ser independentista i d’esquerres a la comarca».