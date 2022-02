Un grup de vint-i-cinc estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG han estat aquesta setmana a l’Arnhem (Països Baixos) participant a la International Event, organitzat per la Han University of Applied Sciences, on, través d’un simulador de negocis, han «treballat en equips amb estudiants holandesos per ampliar els seus coneixements empresarials i financers». En el retorn de la visita, una vintena d’estudiants de la Han University faran una estada d’una setmana a Girona el mes de maig. La col·laboració amb el centre universitari d’Arnhem és només una mostra del repunt de la mobilitat internacional que, després de la pandèmia es viu de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG. La facultat ha batut el seu rècord i, aquest curs, acull a 86 estudiants internacionals, especialment d’universitats d’Europa i Llatinoamèrica, mentre que 110 estudiants d’aquí estan fent una estada en universitats estrangeres.

«A Girona vivim en un entorn empresarial molt dinàmic, molt exportador que necessita que a la facultat formem als estudiants en aquests dimensió internacional», explica la degana de Ciències Econòmiques i Empresarials, Anna Garriga, que reconeix el sentiment d’orgull que hi ha a la facultat per «haver aconseguit, malgrat les incerteses per la pandèmia i les dificultats econòmiques de moltes famílies, trobar els mitjans necessaris per fomentar aquesta mobilitat internacional». «Com a degana, puc assegurar que hem posat més recursos docents i beques a disposició dels estudiants com mai havíem fet», assegura Garriga per aquí, «sense cap mena de dubte», «la participació del professorat que promou aquestes estades i acompanya als estudiants és la clau de l’èxit». «Mai a la facultat s’havien assolit aquestes xifres de mobilitat tan elevades», conclou Anna Garriga. A banda dels programes de mobilitat Erasmus (Europa), Prometeu (Llatinoamèria) i SICUE (España), alguns estudiants de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG també tenen l’oportunitat de participar al llarga del curs en estades internacionals de curta durada com l’esmentat International Event d’Arnhem; l’ETAP que es farà a Vilnius (Lituània) d’aquí a pocs dies; l’International Week del mes d’abril a Budapest; o l’Euro Week que acollirà la universitat francesa de Lille pocs dies després de la cita a Hongria.