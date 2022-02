Difícilment hem viscut, nosaltres i el mateix món, un temps amb una por tan pròxima i tan letal. Es té la sensació de que tothom està renyit, amb un grau de follia inquietant. Els responsables de molts països no volen conviure i fomenten una atmosfera de conflicte i de guerra. Aquesta és la mala notícia del nostre món.

La paraula «evangeli» significa, literalment, «bona notícia». Vivim en una situació antievangèlica. Però el que distingeix un possible conflicte d’un actual és que no queden vius. Recordeu: Nagasaki als anys quaranta.

La solució, tanmateix, hi és. És vella com l’evangeli. Pot semblar una resposta etèria. No ho és, encara que és difícil si no s’estima. És Jesús mateix qui proposa el remei sense ombra de dubte: «Estimeu els vostres enemics» (Llc 6,27).

Aquesta setmana he hagut d’explicar a la quinzena de participants en la missa de diumenge passat, a la capella de Les Vetes, com s’havia d’entendre aquest pensament de Déu fet Home. La interpretació no és meva. Tinc obligació de citar la font : és del papa Benet XVI, comentant les benaurances. Ell admet que la proposta de Jesús exigeix un «amor que excedeix la capacitat humana».

Però afirma el seu realisme perquè Jesús considera que al món hi ha «massa» violència, «massa» injustícia, i per tant, només es pot superar aquesta situació contraposant un «plus» d’amor, un «plus de bondat». I aquest plus ve de Déu: és la seva misericòrdia que s’ha fet carn en Jesús i és la única que pot «desequilibrar» el món del mal orientant-lo cap al bé, «partint del cor de l’home».

Hi ha guerres, guerres mundials. No hi ha bombes de bondat. Però hi ha guerres de persones, d’un contra un o d’un grup contra un grup. Tothom pot declarar una guerra per manca d’amor. Tothom pot intentar recuperar la pau amb estimant un enemic. No és acte de sensibilitat. És una decisió del cor, eixuta i profunda.