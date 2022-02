Les tropes russes van entrar ahir a Kíev, la capital d’Ucraïna, només un dia després que Rússia iniciés un atac total contra diversos enclavaments ucraïnesos. «Demanem als ciutadans que ens informin dels moviments enemics, que facin còctels molotov i neutralitzin l’ocupant», va dir el Ministeri de Defensa en un comunicat.

Kíev apareix així com el principal objectiu i cobejada peça a ulls del Kremlin per instal·lar un Govern prorús satèl·lit dels seus interessos. Paral·lelament s’entreveuen altres propòsits secundaris, com l’establiment d’un corredor terrestre entre les dues repúbliques separatistes del Donbàs i la península de Crimea, annexionada ja fa vuit anys per la Federació Russa. Això és, a grans trets, el que es dedueix dels moviments de tropes russes registrats durant la jornada d’ahir al territori d’Ucraïna, un dia després que Vladímir Putin sorprengués el món iniciant una ofensiva militar contra el país veí llargament anunciada.

Les versions sobre els -suposats- avenços militars russos varien depenent de les fonts. Segons el portaveu del ministeri rus de Defensa, Ígor Konashenkov, les tropes russes s’haurien fet amb el control de l’aeròdrom de Hostomel, a les proximitats de la capital, aconseguint taponar la sortida oest i eliminant «dos centenars de nacionalistes ucraïnesos» . Fonts del Govern de Kíev, en canvi, asseguraven que en aquest lloc es van registrar violents combats i no donaven res per perdut.

Abandonant la capital

Mentre se succeïen les sirenes antiaèries i les explosions, els habitants de la capital seguien abandonant la ciutat. Igual que el dia anterior, es van tornar a veure llargues cues a les artèries de sortida cap a l’oest d’Ucraïna. Alguns com Valeriya, gestora d’un centenar de pisos turístics a Kíev, fins i tot se n’havien anat sense deixar instruccions als hostes. Durant el dia també es van anar multiplicant les informacions no verificables sobre on exactament es trobava el gruix de les tropes russes que avançava cap a Kíev.

El Ministeri de Defensa ucraïnès va afirmar que en un barri del nord de Kíev, Obolonsky, s’havien verificat enfrontaments amb russos. En paral·lel, l’Exèrcit va assenyalar que havien estat vistos presumptes equips de sabotatge russos en aquest mateix lloc, a uns 7,5 quilòmetres del centre de Kíev. Però també en aquest cas la informació no es va poder confirmar.

Per la seva banda, Moscou va comunicar que havia bloquejat les sortides a l’oest de Kíev, cosa que ara deixa en dubte la possibilitat que en els propers dies els civils puguin prendre aquesta ruta per intentar fugir de la ciutat, sempre que el bloqueig es mantingui efectiu i eficaç en els propers dies.

El màxim responsable de la diplomàcia ucraïnesa, Dmytro Kouleba, va denunciar els trets de míssils russos que van impactar a Kíev de matinada, ferint almenys tres persones. «Horrorosos trets de míssils russos sobre Kíev. L’última vegada que la nostra capital va viure una cosa així va ser el 1941, quan va ser atacada per l’Alemanya nazi. Ucraïna va vèncer aquell mal i vencerà aquest també», va escriure Kouleba en un tuit.

Des del nord, també segons Moscou, les forces russes van aconseguir el control de la localitat de Txenigor, a uns 150 quilòmetres al nord-est, bloquejant també els accessos a la gran metròpoli ucraïnesa en aquesta direcció i començant a tancar una tenalla al voltant d’ella.

Encara que tot és incert, el que sí que es dedueix de les declaracions dels responsables ucraïnesos és que Kíev ja es prepara per als combats, sense descartar fins i tot que sigui sotmesa a setge per les tropes ocupants. La zona es troba «en fase de defensa», va admetre l’alcalde, Vitali Klitschko, alhora que emetia crides a la població perquè acumulin aigua i aliments, a més d’instar-la a resistir fabricant «còctels molotov». Més de 18.000 armes han estat entregades als ciutadans.

Al front sud, tropes russes procedents de l’annexionada Crimea havien estat vistes avançant pels carrers de Melitópol, localitat propera al mar d’Azov, cosa que dóna a entendre que les forces ocupants intentaran establir aquest desitjat passadís costaner amb el Donbàs , ja en mans de les milícies prorusses. Tot i això, es tracta d’un objectiu de moment llunyà, tenint en compte que en el futur s’hauran de fer amb el control de Mariúpol i Berdiansk, dues ciutats que se suposa que estan ben defensades.

Temptatives d’alto el foc

Enmig de la duresa dels combats van començar a aflorar les primeres temptatives d’un alto el foc, una mica prematures si es té en compte l’actitud dels dos bàndols. Durant el matí, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va instar el Kremlin a iniciar les converses per a un alto el foc, assegurant també, en to desafiador, que com més es retardin, més baixes patirà l’Exèrcit rus. El moviment va fracassar poc després d’iniciar-se: Rússia proposava que la reunió es celebrés a Bielorússia mentre que Ucraïna demanava que les negociacions tinguessin lloc a Polònia, cosa que impossibilitava un mínim consens. Kíev considera el Govern de Minsk un aliat del Kremlin, mentre que Moscou fa el mateix amb el de Varsòvia. Tampoc semblava tenir ressò la crida realitzada pel líder del Kremlin adreçada als militars ucraïnesos a rebel·lar-se i a negociar amb ell independentment de les autoritats del país. Qualificant el president Zelenski i el seu entorn de «banda de toxicòmans i nazis que han pres com a ostatge el poble ucraïnès», Putin va demanar als oficials militars ucraïnesos que «prenguin el poder», perquè serà més fàcil negociar «entre vosaltres i jo». Una visió una mica allunyada de la realitat. Perquè si alguna cosa es dedueix de les declaracions dels diferents responsables militars ucraïnesos, és la seva determinació per resistir l’ocupant.