Una màquina excavadora ha cremat aquesta tarda a l'exterior d'una granja a Palol de Revardit. L'avís dels fets ha tingut lloc quan faltava un minut per dos quarts de quatre de la tarda en una granja situada als afores del municipi i en direcció a Cornellà del Terri. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han acudit per apagar l'incendi, que ha deixat el vehicle totalment calcinat. D'altra banda, no ha provocat cap ferit ni ha obligat a desallotjar ningú.

