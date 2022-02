L’Ajuntament d’Olot ha estat treballant en 25 actuacions per eliminar barreres arquitectòniques i millorar la mobilitat en diversos punts de la ciutat. Aquests treballs s’han portat a terme de forma conjunta i amb la col·laboració, suport i supervisió de MIFAS.

Concretament, s’ha actuat en vies amb gran afluència de vianants com el passeig de Barcelona, avinguda Sant Joan, el carrer Joaquim Vayreda o Secretari Daunis; reparant ferms, arranjant el paviment, millorant rampes i rebaixant voreres. També s’ha actuat en el barri de Sant Francesc-Les Estires a partir de les peticions realitzades per l’Associació de Veïns, també al barri del Pla de Dalt al Tartana amb Masia i al carrer Esparg de l’Hostal del Sol.

Les actuacions formen part del Pla de Conservació i Millora de la Infraestructura Urbana i també surten del projecte Barris Accessibles dels Pressupostos Participatius, escollit per la ciutadania. En total, els darrers anys s’han invertit més 125.000 € en aquestes actuacions que han permès adaptar guals de diversos barris de la ciutat.

Compromís del consistori

El regidor de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Olot, Aniol Sellabona, posa de relleu els avenços realitzats els darrers anys amb l’objectiu «de fer una ciutat més accessible per a tota la ciutadania», especialment per a les persones amb diversitat funcional, ajudant a millorar la seva mobilitat i autonomia personal. Alhora destaca que treballar per la «plena accessibilitat» és un dels compromisos del Consistori, objectiu que es manté de cara als pròxims anys i que està present en totes les actuacions que es programen urbanísticament així com al Pla d’Asfalts d’Olot del 2022.