El proper dimecres és Dimecres de cendra, i comença la Quaresma d’aquest any 2022. Per a alguns, la Quaresma té mala premsa, ja que acaben de viure la disbauxa del carnaval i pensen que comença un temps de prohibicions. Així ho han viscut potser des de petits. Per a d’altres, la Quaresma no té cap sentit perquè no saben què significa i per a què serveix.

El Dimecres de cendra, en la celebració litúrgica, és tradició imposar cendra sobre el cap. El significat d’aquest ritu ens el donen les dues expressions que es poden fer servir en el moment de la imposició: «Recorda que ets pols i que a la pols retornaràs», i «converteix-te i creu en l’Evangeli». Confesso que durant temps només feia servir la que diu «converteix-te i creu en l’Evangeli», perquè em semblava innecessari, per viure la Quaresma, recordar que som pols i que ens hi tornarem, ja que és evident. Els fets i circumstàncies de la vida, molt especialment quan es presenta una malaltia, l’experiència que ha significat la pandèmia de la Covid, la pràctica de la incineració dels cossos dels difunts... m’han fet adonar que totes dues expressions es complementen, i que una fa necessària l’altra. La cendra manifesta la debilitat i feblesa humanes. Sovint fem servir una expressió equivalent: «estic fet pols». Alhora, la cendra a la Bíblia és un senyal de penediment, de penitència davant de Déu. Creure en l’Evangeli de Jesús no significa conèixer uns llibres o una doctrina, sinó confiar del tot en Jesucrist i, doncs, en l’Evangeli o Bona Notícia, que és el relat de la seva vida, ensenyaments, fets, mort i resurrecció. La Quaresma dura 40 dies, a semblança d’aquells quaranta anys que el poble d’Israel visqué al desert experimentant la llibertat i preparant-se per entrar a la terra promesa per Déu. Jesús, abans de començar la seva activitat pública, va passar quaranta dies al desert. Fixem-nos que avui encara parlem de quarantena abans de retornar a la vida normal a causa d’una infecció que fàcilment s’encomana. Tot i que no són quaranta dies de prova els que s’estableixen [...] (extret del Full Parroquial).