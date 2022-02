«Model d’èxit». Així va valorar ahir la consellera de Justícia Lourdes Ciuró el nou pla de gestió ciutadana implementat l’octubre passat als jutjats de La Bisbal d’Empordà. La consellera va visitar ahir els jutjats bisbalencs per conèixer aquest nou model, basat en un sistema de centraleta que uniformitza l’atenció a usuaris i a professionals. També va voler conèixer-ne tots els detalls, ja que està previst que s’acabi estenent a tot Catalunya.

De fet, els pròxims jutjats on està previst que s’implementi són Blanes i Sant Feliu de Guíxols. Ben aviat tota la província gironina tindrà un model més homogeni i que garantirà que «professionals i ciutadans tinguin el mateix tractament a tot arreu», subratllen fonts judicials.

El nou model és «més que un punt d’informació»: els funcionaris que ara s’encarreguen de gestionar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) al partit judicial de La Bisbal són dues funcionàries «informadores» que tenen experiència en tramitació processal i en eines TIC. L’equip es completa amb una substituta que cobreix descansos, permisos o vacances.

Es tracta d’una figura «clau», tal com la va definir Ciuró, ja que són els encarregats de donar la cara a la ciutadania, tant per la via telemàtica com presencialment. En definitiva, la porta d’entrada del ciutadà amb l’Administració de Justícia.

De fet, durant aquests quatre mesos de funcionament, l’OAC ha rebut més de 8.600 trucades, a una mitjana de 2.200 per mes. L’atenció telefònica és la més representativa, i per això s’ha habilitat un únic número que connecta tots els jutjats, el Registre Civil i l’OAC. Els professionals tenen una franja horària on poden ser atesos directament per la unitat desitjada. En el cas dels ciutadans, se’ls donarà un servei «més eficient», aconseguint que es doni una resposta més ràpida i pròxima. Pel que fa a l’atenció presencial, s’evita que els usuaris hagin de «passejar-se» per l’edifici. De rebot, també redueix el temps que els funcionaris han de dedicar al ciutadà. És doncs, un sistema que «beneficia a tothom: ciutadans, professionals i funcionaris». Per tal de «seduir» els treballadors públics perquè vulguin optar a aquest lloc de feina, s’ha demanat al Departament que s’apliqui un complement salarial específic, tal com ja es fa en les OAC de la Generalitat.

Aplicació a tota la província

Girona és una de les províncies on més avançat està el desplegament de la Nova Oficina Judicial, que fa 20 anys que es va posar en marxa per modernitzar el sistema judicial de l’Estat. En sis dels nou partits judicials gironins ja s’ha implementat. És per això que va ser a la província de Girona on va sorgir aquest pla pilot, i ja són diversos els partits judicials gironins que s’han «interessat» en aquest model, com ara Figueres, ja que «a tothom li interessa perquè descarreguen treball i agilitzen els procediments», subratllen les mateixes fonts.

De moment, segons les previsions, aquest nou model començarà a funcionar als jutjats de Blanes en poc més d’un mes perquè el sistema «ja està preparat». A finals d’any o principis de l’any vinent podria arribar també a Sant Feliu de Guíxols. Els pròxims jutjats on es mirarà d’implantar-ho són als de Girona i Olot. I a poc a poc s’estendrà a tot Catalunya.

La consellera va assegurar que aquest sistema estalvia «molta burocràcia» i que «és una eina que volem continuar implementant a totes les oficines judicials de Catalunya». A més, també va anunciar que el Departament s’ha proposat digitalitzar l’àmbit penal, ja que és el gran repte pendent després d’haver implementat el «paper 0» a les jurisdiccions civil, social i contenciosa administrativa.