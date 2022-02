L'Ajuntament de Ripoll s'ha sumat a l'acusació contra els manifestants que l'últim diumenge de gener van aturar el trànsit a la carretera C17 en oposició a la candidatura dels Jocs Olímpics al Pirineu per l'any 2030. L'alcalde Jordi Munell (Junts) va apuntar en el plenari municipal de dimarts passat que els manifestants no havien demanat permís per tallar els carrils en direcció sud, que a l'hora de l'acció reivindicativa es va col·lapsar per la presència dels turistes de cap de setmana que circulaven en direcció sud cap a les comarques de Barcelona i la zona metropolitana. El tall va posar en risc "a persones vulnerables" segons Munell, i va explicar que l'havien trucat per queixar-se'n des de vehicles que van estar més d'una hora aturats. També va apuntar que s'havia posat en risc la mobilitat dels vehicles d'emergència en cas d'haver estat necessaris, i va deixar oberta la porta a "retirar l'acusació, si convé".

Una quarantena de persones tallen la C-17 a Ripoll per exigir que s'inclogui la comarca en la consulta dels JJOO El portaveu d'Alternativa per Ripoll-CUP, Aitor Carmona, va retreure a l'equip de govern que se sumi a aquest expedient i el va convidar a reconsiderar la seva postura. Segons Carmona l'acusació es fa amb una protesta que va en contra de l'opinió de Junts, que, en canvi,no va actuar de la mateixa manera en els talls que es van fer per protestar contra l'actuació espanyola després de l'u d'octubre o el tancament dels presos polítics, i va qualificar-ho tot plegat com a "hipòcrita". A més va afegir que en realitat cada setmana hi ha retencions similars per un model turístic que els polítics al capdavant de l'Ajuntament ripollès avantposen al dret de viure amb normalitat al Pirineu. La mateixa Alternativa per Ripoll-CUP va presentar una moció per demanar que s'inclogui al Ripollès en una consulta sobre la candidatura als JJOO 2030 amb una pregunta binària. Tots els grups s'hi van mostrar favorables, després que la CUP despullés la moció del contingut inicial. El regidor del PSC, Enric Pérez, va reconèixer que una candidatura que no genera il·lusió "ho té pelut per tirar endavant", però alhora va remarcar que el futur del Pirineu "és magre si no es fa una intervenció important". Tots els grups van coincidir també en la manca d'informació sobre la candidatura.