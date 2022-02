El turisme rus i ucraïnès no era ni és el majoritari de la Costa Brava, però sí que feia, en molts casos, una despesa considerable en el territori.

El turista rus es caracteritza per un alt poder adquisitiu, fins i tot, certs cops amb l’adquisició de segones residències a la Costa Brava, com a Lloret de Mar. Saber si aquests turistes tornaran a la zona és una incertesa segons Pablo Díaz, professor d’Economia i Empresa a la UOC especialitzat en turisme. L’expert apunta que una de les claus seran les sancions que s’imposin a Rússia, sobretot si algunes limiten la lliure circulació o entrada a la Unió Europea dels seus ciutadans. Díaz apunta que la percepció que tinguin del país, com amic o no, també serà rellevant per decidir venir o no.

Sumar la incertesa bèl·lica a la de la pandèmia no ajuda al sector, segons l’expert. Però, ressalta que Catalunya i Espanya poden agafar turistes de zones properes al conflicte, considerades com a «no segures» (Polònia, Estònia o Lituània) per visitants estrangers de la resta del món. Els visitants d’EUA serien un exemple.