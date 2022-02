El president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu ministre d’Exteriors, Serguéi Lavrov, ja són a la nova llista negra de dirigents sancionats per la UE per la seva responsabilitat en la invasió d’Ucraïna. Encara que fins ara els Vint-i-set s’havien resistit a incorporar els seus noms respectius, la «brutal agressió» de dijous ha canviat radicalment la situació i els Vint-i-set han decidit apuntar al capdamunt del règim rus. Encara que els dos dirigents veuran els seus actius a la UE congelats, sí que podran entrar a territori europeu. Hores més tard, els EUA es van sumar a la iniciativa europea, informa Idoya Noain.

«Són responsables de la mort de persones innocents a Ucraïna i de trepitjar el sistema internacional. Nosaltres, com a europeus, no ho acceptem», va explicar la ministra alemanya d’exteriors, Annalena Baerbock, al final del consell extraordinari que va donar llum verda al segon paquet de sancions acordat dijous pels líders europeus. Durant la reunió dels caps d’Estat i de Govern no hi va haver acord per incloure Putin i Lavrov, encara que van encarregar al cap de la diplomàcia europea la recerca d’una solució. «Hem treballat de valent», va afirmar ahir el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que va qualificar la decisió de «pas important», encara que sense quantificar el volum d’actius que els dos polítics poden tenir en territori europeu. La idea és congelar els seus béns, però no prohibir-los l’entrada per mantenir oberts els canals diplomàtics i la via de la negociació. En tot cas, la UE no tanca la porta a noves sancions en un futur perquè «ens enfrontem a una invasió total d’un país, amb bombes, assassinat de civils, confrontació entre dos exèrcits. És el pitjor que ha passat a Europa des de la segona guerra mundial».

555 individus i 52 entitats

«Ningú sap què passarà després, ningú sap les veritables intencions de Putin», va dir Borrell, tot insistint que també haurà de retre comptes davant l’ONU. La llista de persones i entitats russes sancionades fins ara per la UE inclou 555 individus i 52 entitats. Dilluns passat, els Vint-i-set van decidir incorporar 351 membres de la Duma que van votar el reconeixement de la independència de Donestk i Lugansk, així com 27 individus i entitats implicats en aquesta agressió. Aquest llistat, que ja inclou el ministre de defensa rus, Sergei Shoigu, el cap de gabinet de Putin, Antoni Vaino, o la portaveu del ministre d’Exteriors, Maria Zakharova, «continuarà creixent amb la incorporació de diversos centenars de personalitats polítiques i econòmiques de Rússia», segons el ministre de finances francès, Bruno Le Maire.

Abans de conèixer-se que Putin i Lavrov també estaran a la llista de castigats, Rússia havia assegurat que respondrà «de manera simètrica o asimètrica» a les sancions imposades pels països Occidentals. El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va admetre que les sancions causaran problemes per a Rússia, afegint que es podran solucionar.