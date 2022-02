Un altre dels reptes postpandèmia va lligat a la millora de les condicions laborals. Fa mesos que treballadors d’hospitals comarcals, com Figueres i Palamós, han iniciat mobilitzacions amb l’objectiu de negociar un conveni equiparat amb el de l’Institut Català de la Salut. «Estem generant que el sou d’un sanitari depengui del lloc on visqui i treballi; tots han de tenir les mateixes oportunitats i no pot ser aquesta diferència tan gran entre un professional de l’hospital Trueta i un de Figueres, per exemple», indiquen. Aquest és un dels principals motius pels quals hi ha «fuga de professionals» i encara es nota més en aquests àmbits. Josep Ausià, del CAP de Palamós, que no és de l’ICS, afirma que «molts metges marxen quan poden per buscar millors condicions i, alguns, fins i tot han deixat la professió per anar a treballar al negoci familiar».