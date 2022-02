L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va anunciar durant el ple municipal de febrer que reclamarà una resposta del deute que el Bisbat de Vic té amb el Patronat del Museu Etnogràfic, tot afirmant que fins ara «es fan el ronso» a l’hora de liquidar-lo. La morositat va ser relatada pel regidor d’Alternativa per Ripoll-CUP, Aitor Carmona, que va explicar que el Bisbat «deu cinc anualitats com a membre del Patronat», i va qüestionar que mentrestant l’Ajuntament hagi de pagar mensualment 250 euros a l’Escola Salesiana per guardar el lapidari del Monestir de Santa Maria, així com altres despeses per l’ús del Monestir per activitats culturals. El Bisbat ha reconegut el deute, tot i que el redueix a només tres anualitats, de 300 euros cada una.

El lapidari s’havia guardat al claustre del Monestir i provenia de la descoberta que se’n va fer durant la restauració del segle XIX. Després de la reforma de la dècada passada, es va buscar una nau industrial on guardar-lo a canvi de 200 euros, però en ser ocupada per a activitat industrial, l’Ajuntament va trobar un espai alternatiu al soterrani de l’edifici Sayós de l’Escola Salesiana, on hi havia hagut el taller de Formació Professional i on està ara mateix. En aquell edifici l’Ajuntament ja hi té llogades les aules de l’Escola d’Adults i de l’Escola de Música. El projecte del departament de Patrimoni, segons Munell, és que en el futur es pugui exposar permanentment a l’església de Sant Pere amb la finalitat d’enriquir l’edifici, a imatge i semblança de la col·lecció que hi ha al monestir de Sant Pere de Galligants, a Girona. Ara mateix hi ha el projecte redactat, però en espera dels recursos econòmics perquè es pugui executar. En tot cas, Munell va diferenciar el deute del Bisbat amb el fet de pagar el lloguer a la Fundació dels Salesians, i va atribuir la morositat del Bisbat «als canvis d’ecònom» que hi ha hagut els últims anys.

El Patronat del Monestir prefereix que el lapidari es quedi a Ripoll encara que suposi una despesa econòmica, abans que no se l’emportin a Vic tal com volia el Bisbat, per por que no passi el mateix que amb altres obres de la comarca, com ara el retaule de Sant Joan de les Abadesses, que està exposat al Museu Episcopal. Carmona va qüestionar si el Bisbat també devia diners al Patronat del Monestir, tal com passa amb el Museu, i Munell va aprofitar per detallar les despeses que ha d’afrontar aquest organisme. L’alcalde va explicar que, amb la pandèmia, els ingressos del Patronat del Monestir s’han reduït de 100.000 euros a la meitat, mentre que les despeses per la gestió del patrimoni s’han doblat d’ençà de la posada en funcionament del Centre d’Interpretació del Monestir. En tot cas, no va respondre la pregunta de Carmona sobre cap deute més.