Jovent Republicà del Pla de l’Estany va presentar en roda de premsa aquest dijous 24 de febrer una campanya de temàtica lingüística anomenada «Instituts Insubmisos» com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem espanyol que obliga els centres a fer un mínim de 25% de castellà.

La campanya, que es va presentar davant l’Institut Brugulat de Banyoles, consistirà en la difusió de cartells i adhesius entre l’alumnat per animar als joves a reivindicar-se contra la sentència i a participar de l’organització. També comptarà amb una part institucional on les joventuts d’Esquerra Republicana presentaran nou propostes a les diferents direccions dels centres, les AFA i el Consell d’Estudiants del Pla de l’Estany per tal de fer front a la sentència.

Carla Güell, portaveu del Jovent Pla de l’Estany, va ressaltar la importància de la immersió lingüística i va animar a la comunitat educativa a «sortir al carrer i evitar la vulneració de drets que representa aquesta ingerència de l’Estat Espanyol al sistema educatiu català». «Veiem que, fins i tot al Pla de l’Estany, on la normalització lingüística és habitual, els joves comencen a tendir a canviar de llengua en l’àmbit social. Això ens preocupa», va indicar.