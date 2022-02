Mari Carmen Suñe ha enviat cartes, correus electrònics, ha fet trucades i ha picat a moltes portes perquè el seu fill, l'Àlex, de 24 anys, pugui tenir una plaça en un centre on sigui atès per especialistes del seu trastorn de conducta greu, que fa que es pugui estar colplejant a si mateix durant hores. Actualment està en un centre a Canet que depèn del Grup d’Estudi i Derivació (GED) de salut mental de Girona, i això dificulta el seu trasllat a un hospital especialitzat a Barcelona.

La mare ha explicat que es troben immersos en un procés burocràtic enrevessat pel qual no es permet a l'Àlex, que està ingressat en un centre residencial sense especialistes en el seu trastorn, ser traslladat a un hospital especialitzat de Barcelona.

L'Àlex està internat en un centre de Canet de Mar (Maresme), on el personal no té l'especialització per tractar el trastorn ni tampoc compten amb un espai de contenció en el qual atendre’l quan pateix un brot, ha explicat Mari Carmen Suñe.

El jove va ser derivat a aquest servei de Canet des de la unitat especialitzada de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobrega, on va estar onze mesos ingressat i es va controlar la seva malaltia. Des de l'hospital el van portar a una residència de Barcelona, on va passar dos mesos «d’autèntic calvari, perquè el meu fill es copeja i es copeja i trenca objectes», diu la mare. «El retrocés va ser fatal i van haver de tornar a portar-lo una altra vegada a Sant Boi, on després de tres mesos més, em van convèncer per portar-lo a Canet. Em van dir que si no anava bé, sempre podria tornar», explica Suñé.

Ara l'Àlex té crisis «diàriament, hi ha dies que fins a tres vegades, al centre no hi ha sala de contenció i és horrorós que una persona hagi de viure això, perquè és una persona gran en una ment de nen, que ha retrocedit en tots els nivells», lamenta la mare. El propi centre ha demanat, en un exhaustiu informe, que el jove sigui traslladat perquè no s'ha adaptat.

La família ha sol·licitat el retorn a la mateixa unitat de l’Hospital de Sant Boi, però el trasllat no es pot fer perquè Canet depèn del centre gironí ,que és qui ha d’estudiar el cas i decidir el seu ingrés hospitalari, si els especialistes ho consideren necessari. «Som de Barcelona, el meu fill coneix el personal i l’espai (de l’hospital de Sant Boi), quin sentit té anar a Girona, on, per cert, tampoc hi ha plaça per a ell?», es pregunta Suñé.

El doctor Antoni Serrano, adjunt de la direcció de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, ha explicatque entenen la situació, però que la distribució territorial dels serveis de Salut i Drets Socials fa que ara el cas de l'Àlex depengui del GED de Girona. Aquest equip territorial és qui ha de decidir si el jove continua a la residència on és ara i se l'atén de forma ambulatòria, o si se l'ingressa a Girona.

La mare clama perquè s’ajudi el seu fill i se’l «posi fora de perill, perquè l'Àlex pateix molt, i ja el 2017 li van partir la mandíbula durant una contenció en un lloc no especialitzat».

La Generalitat està al corrent de tota la situació «i treballa per donar-nos una solució, però no entenem com es poden plantejar passar a un altre recurs assistencial sense que l'Àlex estigui estabilitzat», es pregunta la seva mare.