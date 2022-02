De forma prèvia a l’obertura de l’Espai Cràter al públic general, que està prevista per aquest mes de març, l’equipament olotí ha programat diverses visites guiades perquè representants de col·lectius i entitats puguin conèixer les noves instal·lacions, ubicades als peus del volcà del Montsacopa.

Des del passat 14 de febrer i fins el 23 de febrer, més de 900 persones ja han pogut descobrir l’Espai Cràter, que vol impulsar el coneixement al voltant dels volcans, la ciència i la societat. En concret, s’han dut a terme un total de 32 visites guiades durant vuit dies, que han permès acostar el projecte a associacions de veïns de la ciutat, membres del sector turístic, empresaris i emprenedors, docents dels centres educatius, així com també representants d’entitats socials i culturals de la comarca. Les visites continuaran de cara als propers dies amb les jornades de portes obertes, que s’han previst del 4 al 6 de març, dirigides a la població d’Olot i del conjunt de La Garrotxa. Per a assistir-hi, caldrà fer una reserva prèvia a través de la pàgina web de l’Espai Cràter.

A partir del mes de març, l’equipament estarà obert de dilluns a diumenge. Fins a finals d’any, a més, els veïns i les veïnes de la Garrotxa tindran l’entrada gratuïta a l’equipament. Abans de la seva obertura oficial, més de 2.000 persones de grups organitzats (entre estudiants i adults) ja han reservat la seva entrada per a conèixer l’Espai Cràter, que té per objectiu consolidar-se com un centre pedagògic de referència a Catalunya amb activitats educatives per a totes les edats.

I és que al llarg d’aquest curs escolar l’equipament oferirà un total de deu tallers integradors dirigits a alumnes de diverses etapes educatives, amb la voluntat de despertar l’esperit científic i de recerca de l’alumnat.