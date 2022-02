Reptes postpandèmia en la sanitat gironina

Aquesta setmana ja farà dos anys que es va detectar el primer cas de coronavirus a Girona. Va ser una dona de 52 anys que s’havia infectat en un viatge al nord d’Itàlia. En pocs dies, i lluny de qualsevol predicció, el contagi es va estendre de forma desmesurada de la mateixa manera que ho va fer a la resta del món fins a esdevenir una pandèmia que encara perdura. Dos anys després, ja es comença a vaticinar el punt final del coronavirus, si més no com estava concebut fins ara, i es plantegen nous reptes. De fet, en l’àmbit sanitari, la covid-19 ha sigut un punt d’inflexió que ha tret a la llum moltes mancances. És per això que tot el col·lectiu sanitari s’ha unit per exigir canvis i més inversió, per tal de reforçar un sistema que agonitza.

Cinc sanitaris que treballen a hospitals i centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona expliquen a Diari de Girona quins són els grans reptes de futur tant a curt, com mitjà i llarg termini per tal de nodrir la sanitat pública d’una bona qualitat assistencial.

Sindicats de treballadors i col·legis professionals fa temps que reclamen, amb urgència, que fa falta personal de tots els àmbits i en tots els sectors. La presidenta del Col·legi d’Infermeres i Cap d’Infermeria Nefrològica a l’hospital de Figueres, Alícia Rey, exigeix que es faci un càlcul més «precís» de professionals que fan falta. «Les infermeres tenim molta pressió, hem hagut de doblar i triplicar torns i, malgrat que a la facultat d’Infermeria de Girona s’incrementaran les places, ja s’ha fet tard», lamenta. La infermera i portaveu de Comissions Obreres al Trueta, Maria Àngels Rodríguez, corrobora aquesta necessitat i lamenta les males condicions contractuals del col·lectiu. «Moltes infermeres s’estan prejubilant o marxen a l’atenció primària perquè tenen millor conciliació laboral i familiar. També moltes professionals que acaben la carrera decideixen marxar a treballar fora. Soc professora d’universitat i és una pena veure-ho», indica. Finalment, el president del Col·legi de Metges i anestesiòleg del Trueta, Josep Vilaplana, ja ha alertat reiterades vegades que hi haurà jubilacions massives i reivindica un augment de places de Medicina a la universitat i més especialitats MIR.

Segons fonts de Salut a Girona, per poder fer front a les noves necessitats i reptes que ha plantejat la pandèmia s’han reforçat les plantilles. A més, s’han aprovat instruccions per permetre la contractació professionals jubilats i estudiants de l’últim curs. A tall d’exemple, la plantilla de l’ICS a Girona a gener de 2022 ha crescut un 20,7% en relació a la que hi havia a gener de 2020. Un dels col·lectius que més ha patit la COVID ha estat el d’infermeria, i en aquest cas, l’increment ha estat també de quasi el 21%, tot i la ja coneguda manca de professionals.

Un dels eixos clau és tenir recursos per tal d’invertir en una millora d’infraestructures i qualitat assistencial, que evidentment implica la contractació de personal. Recentment, tots els col·legis professionals es van unir en un comunicat sobre la necessitat de mantenir els fons estatals covid. Recorden que la pandèmia i els seus efectes no han acabat i reclamen que es consolidin els recursos addicionals. Tant Vilaplana com Rey reivindiquen que la covid-19 no s’acaba en la gestió de casos i vacunacions massives, sinó que cal reparar les «conseqüències» que ha deixat, com per exemple, la reducció de llistes d’espera.

D’altra banda, Salut també admet que s’ha incrementat la despesa. Per exemple, només en el cas de l’ICS a Girona, durant el 2020 la covid-19 va generar inversió de 37 milions d’euros entre l’atenció primària i l’hospital Trueta. A més, el pressupost del Departament de Salut per al 2022 a tot Catalunya puja a 11.244,2 milions d’euros. Aquest import és un 15% més alt que el de l’últim pressupost aprovat.

Tant Vilaplana com Rey mostren especial preocupació per l’estat actual de l’atenció primària i demanen un reforç urgent. «La prevenció i promoció de la salut és fonamental en una societat moderna i s’ha de facilitar l’accés als CAPs», explica Rey. Paral·lelament, Vilaplana també demana més metges i que es desburocratitzi la seva feina.

La metgessa del CAP de Banyoles i delegada del sindicat Metges de Catalunya, Rosa Maria Jaumà, lamenta que «més del 70% dels facultatius presenta símptomes de la síndrome d’esgotament professional». És per això que demana l’increment de les plantilles i la millora de les condicions de treball, tant retributives com de confort i motivació. Coincideix amb Vilaplana i altres metges d’atenció primària, com Teresa Mir del CAP d’Olot, amb la importància de deslliurar de tasques burocràtiques als professionals.

Josep Ausió, metge del CAP de Palamós, demana que retorni la presencialitat de les visites per tal d’oferir una millor qualitat assistencial al pacient. També es mostra preocupat perquè els usuaris estan tornant al metge amb una «llarga llista» de patologies que no han sigut ateses. «En el darrer mes hem detectat més càncers i cardiopaties que es podrien haver detectat abans», explica.

Salut reitera que un dels focus d’inversió per als propers anys és l’atenció primària i és per això que «s’està impulsant un pla d’enfortiment i transformació que aposta per l’increment de professionals als centres».

Com a conseqüència de la pandèmia, ha crescut molt l’interès de la població per afiliar-se a mútues privades. Tots els testimonis demanen un esforç al govern per evitar que aquesta tendència creixi i també que no s’abusin de les concessions privades. «La qualitat assistencial de la sanitat pública és inqüestionable, però la població vol l’atenció en el moment que la necessita», afirma Jaumà.