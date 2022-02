L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha posat cinc habitatges socials a disposició dels familiars dels 47 veïns ucraïnesos que viuen al municipi. L’alcaldessa del municipi, Montserrat Roura, s’hi va reunir ahir per explicar-los la iniciativa i donar-los suport arran de la invasió de Rússia al seu país d’origen. A la trobada hi van acudir 29 dels veïns d’Ucraïna, a més del tinent d’alcaldia, Josep Lluís Santamaria, i les regidores Carme Camps i Cristina Pineda. De la reunió també en va sorgir el compromís d’organitzar un transport de material humanitari i col·laborar en l’arribada a Riudellots dels familiars que es troben a Ucraïna.

En aquest sentit, l’Ajuntament està acabant d’ultimar els detalls de diversos punts de recollida de material com ara medicaments, roba d’abric, tovalloles, menjar en llauna, bolquers i articles d’higiene. Cal tenir en compte que Riudellots va adherir-se dijous passat a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau de Catalunya, en relació al conflicte a Ucraïna. Per dimarts que ve s’ha convocat a la població a una concentració de rebuig a la guerra i es farà onejar la bandera d’Ucraïna a la façana de l’Ajuntament.

«D’aquesta manera, Riudellots s’uneix a les mostres de solidaritat amb el poble ucraïnès i mostrem el nostre compromís amb la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes», va explicar l’alcaldessa.