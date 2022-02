Durant la seva compareixença a la comissió de Territori del Parlament, els representants de la PTP, Adrià Ramírez i Marc Taulats, van aprofitar per fer una crítica a les minses inversions en infraestructures ferroviàries tant per part del govern espanyol com del català. Per una banda, van criticar la gestió d’Adif a nivell estatal, però per l’altra també van recordar que a Catalunya les inversions s’han centrat en el metro de Barcelona i la seva àrea metropolitana, però que en canvi s’ha deixat de banda la resta del país. «Estem molt concentrats en fer línies de metro a l’àrea metropolitana, però l’ampliació de les infraestructures de transport públic a la resta de Catalunya ha estat molt minsa», va lamentar Ramírez. Per això, va instar els dos governs a «apostar pels trens, sobretot els quotidians de cada dia».