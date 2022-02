Un farmacèutic no titular que treballa a la província de Girona cobra de mitjana uns 1.807 euros, segons el conveni estipulat, mentre que la mitjana d’Espanya se situa en 1.987 és a dir, un 10% superior. Aquest desajust s’accentua més a la província de Barcelona, on la mitjana és 1.672,44 euros i està un 12% per sota de la mitjana estatal.

Aquestes dades s’han fet públiques des del sindicat de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya (Afascat), que reivindica un nou conveni, no només en referència al salari, sinó també en una millora de condicions. Un dels motius d’aquesta diferència salarial es deu a un plus de 78 euros per a qualsevol facultatiu adjunt i regent, mentre que a Girona no es contempla. D’altra banda, segons els plusos per a professionals substituts, la xifra és mes elevada a la mitjana estatal respecte a la província de Girona, així com les hores extra en tots els treballadors.

Respecte al conveni, una altra queixa que exposen és que no es renova des de fa dos anys. En el cas de Girona, un professional que no és propietari de la farmàcia cobra el mateix de mitjana des del 2019, tenint en compte l’augment de l’IPC. D’altra banda, tot i que el salari va millorar en la renovació de l’últim conveni -del 2017 al 2019 el sou va augmentar un 4%- cal tenir present que el sou d’ara és el mateix que el 2015 i 2016. En el cas de Barcelona, la situació encara és pitjor, perquè els farmacèutics cobren divuit euros menys que fa set anys.

Tot i que la diferència és molt poca, destaca que els salaris es mantinguin congelats o vagin a la baixa a Catalunya, mentre que a la resta d’Espanya pugen. Finalment, Afascat també denuncia falta de concreció en el calendari global anual i la manca d’alguns permisos que gaudeixen els professionals de la resta de l’estat.

Fonts de l’Afascat afirmen que s’ha arribat a una negociació per a un nou conveni a la província de Barcelona, on les diferències eren més evidents. Malgrat tot, lamenten que la decisió s’ha pres per «majoria», però no per «unanimitat» i que seguiran treballant per aconseguir un conveni «digne».

Reivindicació des del Col·legi

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics, Rosa Núria Aleixandre, ha lamentat a aquest diari aquest «desajust» del salari. «La millora del conveni no depèn dels col·legis professionals, sinó dels acords entre la patronal i sindicats. Però sí que és cert que estem en contacte amb la Fefac (Federació d’associacions de farmàcies de Catalunya) i més d’una vegada hem reclamat una millora per als interessos dels professionals», admet. Per tot això, diversos col·lectius de farmacèutics s’han començat a mobilitzar per tal de reclamar millores en el nou conveni.

El Periódico, que és del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha contactat amb la patronal de farmàcies, que ha declinat valorar les negociacions o el perquè d’aquesta diferència amb la resta d’Espanya. El missatge és clar: «El conveni es negocia a la taula i mai se n’ha aprovat cap sense el previ acord de totes les parts representades», afirma el president de la Fefac, Antoni Torres. Fonts de la Fefac afirmen que, en el cas de Girona, el conveni ha estat signat per «unanimitat» de tots els sindicats representatius al sector, és a dir, per Comissions Obreres, UGT i la Federació de Treballadors de Farmàcies de Catalunya (FTFC). Paral·lelament, també mostren «sorpresa» perquè un col·lectiu que no té cap representació en la signatura del conveni estigui denunciant aquest assumpte.