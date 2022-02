Un altre dels grans reptes de futur, més a llarg termini, és el futur campus de Salut a Salt, que inclourà el nou hospital Trueta.

El novembre passat, Josep Maria Argimon va fer la presentació del projecte a Girona, amb detalls pressupostaris i de terminis. Tres mesos després, el president del Col·legi de Metges critica la «lentitud» en què s’està desenvolupant el projecte. «Fa temps que hi ha un silenci excessiu, no en sentim a parlar i això no és bo», lamenta Vilaplana. De fet, un dels primers passos anunciats el novembre passat era el procés participatiu per part dels professionals. Vilaplana critica que «encara no han consultat res a ningú» i espera que hi hagi «moviment» aviat. Paral·lelament, Maria Àngels Rodríguez manifesta que «no estan tenint en compte els professionals, que som els qui tractem cada dia els pacients». També denuncia el «centralisme» de Catalunya en Barcelona i posa d’exemple l’aturada del procés de licitació de les obres del bloc quirúrgic del Trueta. «El procediment s’hauria de ser reobrir en tràmit d’urgència i accelerar el procés, de la mateixa manera que han tingut capacitat de construir hospitals satèl·lit en tres mesos», indica. De fet, Rodríguez qüestiona la viabilitat de l’ampliació del bloc quirúrgic de l’hospital actual i la construcció del nou Trueta. «A aquest pas, les dues obres finalitzaran a la vegada, no té cap sentit», critica.

Fonts de Salut a Girona afirmen que se segueix avançant amb l’equip de treball tècnic i la Comissió Paritària de Seguiment del nou campus de Salut, l’última reunió de les quals va ser el 10 de febrer. Els tràmits urbanístics ara estan en mans dels ajuntaments de Girona i Salt i properament s’iniciarà el procés amb professionals de l’hospital per treballar en la definició del pla funcional. Respecte a l’ampliació del bloc quirúrgic, «tots els agents estan treballant per establir l’inici i el calendari de les obres».