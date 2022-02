El sector està especialment crispat, tenint en compte que aquests últims mesos han viscut una sobrecàrrega important per la pandèmia. Cal recordar que després de les vacances de Nadal es van fer càrrec dels cribratges massius a escolars de més de cinc anys i, paral·lelament, van rebre l’acreditació per poder gestionar els positius, a petició de Salut, per tal de descongestionar la primària. A més, la covid-19 ha propiciat que el negoci de moltes farmàcies vagi a l’alça. És per això que també volen veure repercutit el seu esforç.