La Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona desaconsella fer recollides d'aliments, roba o medicaments en situacions d'emergència humanitària, com la que es viu a Ucraïna. La plataforma d'entitats gironines aposta per fer donacions econòmiques a les ONG que hi hagi sobre el terreny i permeten fer accions de manera immediata. A més, diversos portaveus de les entitats gironines afirmen que les campanyes poden distorsionar l'economia local per l'arribada de materials de fora i també podria portar a fomentar la corrupció. Per altra banda, recorden que moltes vegades les recollides no responen a les necessitats reals de la gent que pateix l'emergència humanitària i acaba suposant un repte logístic i pot arribar a ser "un destorb".

Els conflictes bèl·lics i desastres naturals sovint provoquen situacions d'emergència humanitària. Les imatges desperten iniciatives solidàries carregades de bona fe, com ara recollida de materials, però que moltes vegades acaben generant l'efecte contrari. Per això des de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines aposten per fomentar les campanyes de donació econòmica a entitats que treballen en aquella zona.

Segons la plataforma d'entitats gironines, aquestes donacions permeten que la resposta sigui ràpida i diferent en funció de les demandes de cada moment. Si una persona fa una transferència o una donació a una entitat, aquests diners arriben en pocs minuts a l'entitat i aquesta pot destinar-los als materials que més calguin en aquell moment. Per contra, les recollides solen tardar molts més dies en arribar al destí i, moltes vegades, no hi ha cap garantia que aquestes acabin arribant a la societat.

A més, des de la Coordinadora d'ONG alerten que aquestes donacions de material poden generar distorsions en l'economia local. Si arriben materials de fora, representa una pèrdua d'ingressos per als productors locals. Per contra, si es dona diners a una entitat en concret, aquesta pot comprar-los a productors locals, contribuint al motor econòmic del país en qüestió.

Abrics per a refugiats a 40º

Aquestes campanyes també suposen un impacte ambiental, ja que el transport del material fins a la destinació implicarà l'emissió de CO2 en la majoria de casos. A més, aquest material pot arribar a fomentar la corrupció en determinats països.

Per altra banda, el conjunt d'ONG gironines apunten que els materials podrien no respondre a les necessitats que tenen els habitants. La membre de Girona Acull, Núria Palomar, recorda que el 2006, al camp d'Idomeni de Grècia, "arribaven quantitats de roba d'abric quan estàvem sota un sol de 40º". A més, Palomar recorda que enviar contenidors representa un cost important: "entre 5.000 i 6.000 euros que es podrien haver destinar a comprar productes que feien falta al lloc on hi ha l'emergència".

Per altra banda, la membre de la Comissió de Cooperació del Col·legi de Farmacèutics de Girona i de l'entitat Àfrica Viva, Anna Bonmatí, assegura que "el millor és no fer donacions de medicaments". Segons Bonmatí, cal saber "què els fa falta i no portar medicaments que sobren". A més, alguns dels productes necessiten una cadena de fred que no es pot garantir durant el transport o estan en un idioma que no entendran els sanitaris del país a on s'envien.

Campanyes obertes de diverses entitats

Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines animen a la població a col·laborar amb el poble ucraïnès fet donacions econòmiques a Metges Sense Fronteres, Càritas, Creu Roja i Unicef. Es tracta de quatre entitats amb representació gironina que estan portant a terme diversos projectes d'ajuda humanitària a Ucraïna i ja han obert campanyes de donació econòmiques.