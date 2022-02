En Vitali Slyva va marxar de la seva ciutat natal, Jmelnitsky (a l’oest d’Ucraïna), fa divuit anys a la recerca de més oportunitats econòmiques: «Tenia 23 anys i vaig deixar la meva dona i el meu fill, que aleshores tenia tres mesos, allà per venir aquí. Vaig començar treballant en negre i de mica en mica vaig aconseguir regularitzar la meva situació». Al cap de sis anys van aconseguir el reagrupament familiar i, després d’aturar-se a Caldes de Malavella, es van instal·lar definitivament a Vilobí d’Onyar: «Treballava de jardiner en una masia i la meva dona estava a l’oficina», explica. «Al principi va ser complicat, perquè el nen era molt petit i vam tardar cinc anys fins que no vam venir amb el meu fill», recorda Svetlana Slyva, la parella d’en Vitali, que explica que gràcies als clients a poc a poc va aprendre català. Ara és empresària i regenta el bar-restaurant l’Empalme. Cap d’ells es vol imaginar on serien ara mateix si no haguessin pres la decisió de marxar.

L’esclat de la guerra

Vitali explica que es va assabentar de l’esclat de la guerra per la seva família: «Van trucar-nos dient que havien començat els bombardejos. La meva germana i la meva neboda de cinc anys s’han refugiat a casa els meus pares, però el meu cunyat és militar i el meu nebot té 18 anys i s’han de quedar allà. Ens expliquen que els carrers estan buits, no es pot treure efectiu del banc i les gasolineres s’estan quedant sense combustible». Afegeix que viuen amb incertesa, tot i que es mostra alleugerit perquè «de moment tenen refugi al soterrani», però descarten cap desplaçament perquè les vies de sortida estan col·lapsades: «Només pensar-ho se’m fa molt dur... Els meus pares estan molt espantats, no saben res i com que tenen la meva neboda petita, de moment estan a casa a veure com evoluciona la situació... Han d’esperar un parell de dies si volen intentar arribar a la frontera i tampoc saben si arribaran perquè hi ha problemes a tot arreu per proveir-se de gasolina».

Svetlana diu que també té als seus pares al país, concretament a Sizvatinci, a 80 quilòmetres de Jmelnitsky: «S’han preparat un refugi i estan a l’expectativa. El meu poble no té ni aeroports ni grans infraestructures, en aquest sentit estan tranquils, però la meva família no vol marxar. Es volen quedar allà». Svetlana apunta que, des que va començar la guerra, viu en un «estat d’alerta» permanent: «Estàs treballant però la feina no et va. Estàs pendent constantment pel xat i és una cosa que no deixes de pensar, fa molta pena perquè en ple segle XXI les guerres no haurien d’existir».

Punt de recollida solidari

El bar-restaurant Empalme, a Vilobí, s’ha convertit en un dels punts de recollida de material que la xarxa de veïns i veïnes ucraïnesos que viuen al territori han organitzat per recollir i transportar fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Svetlana explica que la gent que vulgui col·laborar pot portar material al restaurant. De moment recullen roba, menjar, medicaments, sacs de dormir, mantes, cascs, llanternes i prismàtics.

«Molta gent està trucant i s'està oferint per ajudar. Nosaltres som punt de recollida i altres paisans també han organitzat punts de recollida a Girona i rodalies. Després, amb furgonetes, anem ajuntant i transportant el material cap allà. Ho portarem fins a Polònia i allà els voluntaris ho col·loquen i ho reparteixen», explica Svetlana, que mentre manté aquesta conversa no para de rebre trucades telefòniques de persones que volen oferir la seva ajuda. «Tinc trucades de tot arreu, fins i tot del Maresme. Hi ha gent que m’ha trucat plorant. Estem molt agraïts per aquesta onada solidària». L’Ajuntament de Vilobí s’ha fet ressò de la recollida a les xarxes socials publicant un missatge a Instagram on demanen col·laboració ciutadana.

Cooperació veïnal

Tatiana Svirska és empresària i propietària de diversos locals d’estètica a la província de Girona. Explica per telèfon que té la família repartida entre les ciutats de Kiev (la capital i un dels epicentres del conflicte), Zhitomyr (a pocs quilòmetres de Kiev) i Nikolaev (una ciutat al sud del país, a tocar del mar Negre): «Parlem cada matí amb els nostres familiars per saber si estan vius. De moment ens estem comunicant per internet, però cada dia tenim por que un dia no responguin i és un pànic total». Svriska explica que ella i el seu marit, que és transportista, també han organitzat un punt de recollida d’alimentació i matrials bàsics en el seu centre d’estètica, Bagira, ubicat al barri de Sant Narcís de Girona (carrer Castelló de la Plana, 3). «La meva sogra no vol marxar, diu que defensarà la seva terra fins al final. La majoria dels meus familiars i amics tampoc pensen marxar. La situació és molt complicada i ens estem coordinant perquè puguin portar als nebots a la frontera i nosaltres anar-los a recollir allà», indica.

Svirska apunta que el seu telèfon no para de rebre missatges amb imatges i vídeos «esgarrifosos» des de fa quatre dies i detalla que està molt agraïda per l’ajuda i les donacions de material i roba que els veïns del barri els hi estan fent arribar.

Maria Baraza viu a Sant Narcís i li va arribar la notícia de que s’estava organitzant un punt de recollida d’aliments a través d’un missatge de Whatsapp. Tot i no conèixer de res ni la Tatiana ni el seu marit, arriba al local amb un carro de la compra ple de bosses carregades de conserves, packs de llets per a totes les edats i aliments bàsics: «Coneixem a gent que és ucraïnesa i ens sap molt greu el que està passant. Ens indigna que pels diners es puguin fer aquestes barbaritats. Ens solidaritzem amb ells perquè no volem guerra, ni aquí ni enlloc».

Dins aquest establiment habilitat com a punt de recollida, Andrei Blanaru, un dels treballadors de Bagira, recull i organitza tot el material que la gent va portant. Blanaru explica que divendres van omplir tres furgonetes plenes i continuaran recollint aliments i material al llarg d’aquesta setmana. «Ho transporta el marit de la Tatiana perquè és transportista i té contactes arreu. Nosaltres ho portem fins a un punt i allà es posa en un camió que ho porta fins a la frontera d’Ucraïna, on els voluntaris ho recullen i ho reparteixen», assenyala.

Per a Blanaru «és una sensació d’impotència perquè no podem actuar» i per això destaca que «l’única cosa que podem fer és ajudar amb tot el que podem cap allà per aquells que ho han hagut de deixar tot enrere».