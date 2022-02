La recuperació del refugi antiaeri de la plaça Cívica de Ripoll obligarà a traslladar la zona de recàrrega de vehicles elèctrics a la plaça Abat Arnulf. L’empresa Aparcacoches serà la concessionària d’aquest punt, i també del de la zona esportiva, que se situarà al carrer Concepció Ducloux. Aquest últim tindrà la peculiaritat de ser l’únic dels deu amb què comptarà Ripoll, de recàrrega superràpida, de 100 kW de potència, mentre que la resta són només de 30 kW.

L’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’empresa va aconseguir els vots a favor de l’equip de govern de Junts, ERC i PSC, l’abstenció de la regidora no adscrita Sílvia Orriols i la negativa de la CUP, que creu que s’ha adoptat un model mercantilitzat al qual s’oposen. El regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va apuntar que gràcies a aquesta fórmula l’Ajuntament s’estalvia 300 euros per carregador. En canvi, no va poder garantir la presència del català en els nous aparells que s’instal·laran.