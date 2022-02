L’impacte de la pandèmia també ha repercutit en retards en les primeres visites amb especialistes. En el cas de Girona, segons l’últim balanç del gener, hi ha 49.556 persones que esperen, mentre que fa quatre anys n’hi havia 44.070, un 12% menys. El temps d’espera és de 90 dies de mitjana, tot i que en alguns casos, com les consultes en al·lèrgies, creix fins als 177 dies de mitjana.

Els metges més sol·licitats són els oftalmòlegs, amb 7.528 pacients; traumatòlegs, amb 5.846 pacients i otorrinolaringòlegs, amb 2.902 pacients. D’altra banda, si tenim en compte el temps d’espera, destaquen els al·lergòlegs, en què cal esperar 177 dies, gairebé mig any. També destaca l’espera per a un ginecòleg, de 110 dies.

Respecte al nombre de visites fetes des del gener, les que avancen més ràpidament són les de traumatòlegs i oftalmòlegs, que també són les que tenen més demanda.

Catalunya lidera l’espera

Les llistes d’espera per a intervencions de tot tipus també són molt llargues a la resta de Catalunya. De fet, l’associació El Defensor del Pacient va alertar en la seva memòria anual que 141.164 persones es troben en llista d’espera per a una operació a Catalunya, la comunitat on més pacients estan pendents d’una intervenció. Tot i així, l’associació recull que la llista d’espera quirúrgica s’ha «alleugerit considerablement» a Catalunya, amb 26.352 pacients menys que l’any anterior, i que el temps d’espera ronda els 152 dies (223 el 2020). També alerta que les llistes d’espera a l’estat espanyol són «un fracàs polític», ja que continuen sent l’«assignatura pendent» de les administracions sanitàries i afegeix que cap comunitat «en pot presumir» Per a l’entitat, les llistes d’espera són un «distintiu de desigualtat» entre comunitats.

Per tot això, el Defensor del Pacient demana al Ministeri de Sanitat que realitzi un control «més exhaustiu» sobre el tipus de còmput que fan les conselleries i que abordi de manera immediata la problemàtica de les llistes d’espera amb un esforç pressupostari que incrementi els recursos humans i els llits dels centres.

L’associació considera que la pandèmia ha deixat «al descobert les vergonyes del sistema nacional sanitari» que continua, sosté, amb el seu «caràcter abnegat». «Tenim els millors professionals, però estan sobrecarregats i mal retribuïts» afirma l’entitat en un document del mes passat.