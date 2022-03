El programa educatiu de foment de l’aprenentatge i les vocacions científiques en biotecnologia i genètica, Amgen TransferCiència, posarà en marxa aquest mes de març la seva tercera edició a Catalunya.

En total, seran 15 els centres educatius catalans que participaran en el projecte, dos dels quals ubicats a les comarques gironines. Es tracta de l’Institut Pla de l’Estany de Banyoles i el FEDAC Salt, que rebran classes magistrals i tallers per part d’un equip de 27 joves investigadors predoctorals i postodoctorals. L’objectiu del programa educatiu és tant impartir coneixement com motivar als estudiants per a despertar vocacions científiques en els àmbits de la genètica i la biotecnologia entre els estudiants de les etapes de Secundària i Batxillerat. En total, 380 alumnes catalans participaran en aquesta iniciativa de la biotecnològica Amgen i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.