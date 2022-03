La mobilització dels professors de Filosofia per a plantar cara a l’esborrany del nou currículum del departament d’Educació no s’atura. El document, que preveu l’eliminació de la matèria optativa de Filosofia a 4t d’ESO, va despertar una campanya de recollida de signatures entre el professorat per a manifestar la seva oposició a la reforma, que ja acumula 9.800 signatures.

Un dels impulsors de la campanya, el també professor de Filosofia de l’institut Salvador Sunyer de Salt, Àlex Agustí, assenyala que aquest divendres faran entrega de les signatures al departament d’Educació «per tal que reconsiderin la supressió de la Filosofia i la reducció dels valors ètics». En declaracions a aquest diari, Agustí ja va denunciar a l’inici de la campanya que és «un total despropòsit que l’assignatura es redueixi a la mínima expressió» i va qualificar de «tragèdia» l’esborrany del nou currículum. Segons la proposta, l’ensenyament filosòfic perdrà tot el múscul a l’ESO. I és que, a banda de suprimir l’optativa, també planteja una davallada d’hores d’educació en valors ètics i cívics, que s’imparteix de 1r a 4t d’ESO. Amb tot, el professor gironí subratlla que també han redactat un document d’al·legacions argumentant la necessitat d’una educació amb valors ètics i filosofia «signat i adherit per les organitzacions i les facultats de filosofia del país», explica Agustí.