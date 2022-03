Els Mossos d'Esquadra de Trànsit intensificaran els controls a la C-63 entre Lloret i Vidreres per frenar l'alta sinistralitat.

Així ho ha anunciat avui el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel després de les males dades d'aquest inici d'any: quatre morts en dos mesos, les mateixes que tot l'any passat.

L'inspector i el cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) dels Mossos a Girona Joan Costa ha assegurat que estan en "màxima alerta" en aquesta carretera i per això, com han anunciat en una roda de premsa, s'ha muntat un pla específic en aquesta carretera que uneix Vidreres amb Lloret. Aquest inclou des de controls aleatoris amb radars, caixes de radar i intensificació del patrullatge que dissuadeixi els conductors que realitzen males conductes.

L'alta sinistralitat en aquesta carretera fa anys que preocupa i s'han intentat trobar diverses solucions en el tram de Vidreres a Lloret. Hi ha pendent alguna millora urbanística però també s'han arreglats alguns dels accessos a les urbanitzacions i s'ha instal·lat un nou radar. Unes mesures però que no han acabat de funcionar i de fet, han fet sortir al carrer en més d'una ocasió als veïns d'aquesta zona amb pancartes de "no més morts a la C-63" o "la carretera de la mort" arran d'alguns sinistres mortals.

Amb aquestes noves mesures dels Mossos i Trànsit esperen frenar la sinistralitat a la C-63, una via que utilitzen sobretot molts més vehicles els caps de setmana i a l'estiu per anar cap a la Costa Brava. Però que cada dia també és molt usada per treballadors i veïns de la zona.

Motos espia

A banda, Trànsit ha informat que el 2021 ha tancat amb una escalada de la sinistralitat a Girona: 33 morts a les carreteres, sis més que el 2019. Per intentar frenar-la, una de les innovacions d'aquest any serà la incorporació de motos espia (espiell). Els Mossos de Trànsit faran servir aquests vehicles camuflats per perseguir conductes perilloses i per atrapar els conductors infractors.

D'entrada, es preveu l'arribada de dues motos d'aquesta tipologia -que aniran equipades amb càmeres- i l'any vinent, tres més. Seran per tot Catalunya i es desplaçaran a cada Regió Policial en funció de les necessitats, segons el director del SCT. Fins ara, a la Regió de Girona es podia veure com els Mossos de Trànsit anaven amb cotxes camuflats, sobretot per perseguir persones que manipulen el mòbil i, per tant, poden patir una distracció i cometre un accident. La distracció és la principal causa d'accident de trànsit a Girona, com ha recordat l'inspector Joan Costa.

Inici d'any negre

El director del SCT ha mostrat la seva preocupació per l’increment de la sinistralitat a Girona i ha assegurat que “de moment la tendència d’aquest 2022 tampoc es positiva, atès que seguim registrant increments”. De fet, en dos mesos de 2022 s'han gairebé triplicat les víctimes mortals d'accident a la província: se n'han registrat vuit, quan el 2019 en van ser tres.

D'altra banda, en aquesta roda de premsa del balanç d'accidentalitat del 2021 també s'han presentat dades sobre el tipus de via amb més accidents, el gènere dels morts, entre altres.

S'ha de destacar que hi ha hagut 31 accidents que van acabar amb 33 víctimes mortals. Una xifra que no agrada als responsables de Trànsit i que en el cas de Girona, consideren que és un efecte de la postpandèmia, lligada a una alta mobilitat i en el cas de Girona, a una millora econòmica i al turisme.

L'estiu, turisme i sinistralitat

A tot Girona es van registrar 1.019 accidents de trànsit l'any passat i 33 víctimes mortals que es van concentrar a la franja d'estiu: entre juliol i agost n'hi va haver 12. Un fet que el director del SCT relacionada directament amb l'escalada del turisme local. Pel que fa a les carreteres amb més morts: l'AP-7 concentra el nombre més elevat, 5 difunts; seguida de l'N-II, la C-31 i C-63 on hi va haver quatre víctimes cadascuna. A l'autopista, les autoritats de trànsit, han fet esment a l'alliberament de l'autopista i l'alt creixement del pas de vehicles per aquesta via ràpida, que està lligada a la sinistralitat. El cap dels Mossos de Trànsit ha relatat que sobretot són accidents lleus, que es concentren a la rodalia de Girona i Figueres. Són sobretot xocs per encalç o en cadena que tenen lloc quan hi ha cues en aquesta via.

Pel que fa a les comarques on hi ha hagut més víctimes mortals, cal dir que el Gironès és la que n'ha concentrat més: 10, això representa un creixement de prop del 43% respecte al 2019. L'Alt Empordà és la segona comarca amb més mortalitat (8) seguida de la Selva i el Baix Empordà, amb sis víctimes en cadascuna.

El director del SCT ha subratllat també el tema del gènere dels finats a les carreteres. Ha destacat que a Catalunya, un 80% solen ser homes els morts i un 20% són dones. Mentre que a la demarcació de Girona, en canvi, el 70% han estat homes (23 morts) i el 30%, dones (10).

Per franges d'edat, dels 33 morts del 2021 n'hi ha set que tenien entre 35 i 44 anys. És el tram que concentra més mortalitat i també, el que més augmenta respecte a l'any prepandèmic, el 2019. Aquell any no es va haver de lamentar cap víctima mortal d'aquesta edat. També és rellevant que a Girona, a diferència de Catalunya, segons ha apuntat Lamiel, la franja edls 74 anys per amunt ha patit una reducció de finats del 50% (tres morts).

Els xocs frontals són el tipus d'accident mortal que més víctimes ha hagut de lamentar. D'aquest tipus de sinistres se n'han produït 13, un 86% més que el 2019. També s'han duplicat els atropellaments, s'ha passat de dos a quatre. La majoria d'accidents mortals del 2021 han estat protagonitzats per més d'un vehicle.

Motoristes al punt de mira

Els motoristes segueix essent un col·lectiu que segueix centrant una especial atenció per part de les autoritats de Trànsit. El director del SCT ha anunciat una "una triple acció per millorar la sinistralitat dels motoristes: campanyes informatives, formació 3.0 en carretera i controls com el Premot però també de més dinàmics amb ús de motos espiell". I és que la sinistralitat d'aquest col·lectiu "es manté i fa pensar que calen estratègies diferents" per tal de reduir-ne la sinistralitat, ha remarcat Lamiel. A Girona el 2021 ha patit un increment motoristes morts a les carreteres: han crescut un 60% ja que s'ha passat de cinc el 2019, fins a vuit. Les motos espia que pilotaran els Mossos de Trànsit seran un nou element per lluitar contra males conductes però sobretot, ha ressaltat per evitar morts.

Els motoristes pertanyen al grup de l'anomenat col·lectius vulnerables, el 2021 han suposat el 42% dels morts (14). A banda de vuit motoristes, també han perdut la vida quatre vianants i dos ciclistes en vies interurbanes.

Alerta per la presència de senglars

La Regió Policial de Girona concentra el 25% dels accidents per irrupció d'animals de Catalunya. Se n'han produït 1.173 durant el 2021 i Trànsit té clar que cal evitar-los com sigui. Són xocs, com ha apuntat el delegat territorial d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, que no solen ser greus. Però tot i això, representen sovint danys destacables pels vehicles, sobretot si s'acaba impactant contra un senglar. El xoc contra un ungulat d'aquest tipus és el més habitual a Girona.

Per intentar avisar de la presència d'animals quan se circula per una via amb gran presència d'aquest tipus d'animals, Trànsit juntament amb altres departaments de la Generalitat treballa en un projecte d'innovació per crear "avisadors" que alertarien el conductor quan un animal es troba al mig de la carretera. Aquesta tecnologia, que està inspirada en les que utilitzen a Itàlia per la presència d'ossos al nord del país o bé, en l'Amazònia, funcionaria per "infrarojos i il·luminarà un senyal de la carretera" que indicarà quan hi ha un animal a la via.

De moment, la tecnologia està en fase de disseny i el director del SCT ha puntualitzat que caldrà tenir en compte la biologia de l'animal, les hores en què més es passegen per la via, entre altres. Els senglars sobretot es poden trobar al vespre o les nits i a primera hora del matí i malauradament protagonitzen molts sinistres viaris. Girona, segons ha dit Lamiel, concentra una gran densitat d'aquests animals que també afecten l'agricultura. El delegat territorial d'Interior per la seva banda ha recordat que es treballa contra aquest plaga de forma transversal entre diversos departaments.