El 28 de febrer de 2020, l’hospital Trueta va atendre la primera pacient infectada de covid-19 a la Regió Sanitària Girona, tres dies després que es detectés el primer cas a Catalunya el 25 de febrer. Aquell va ser l’inici d’una pandèmia que s’ha allargat dos anys, fins a l’actualitat, i que ha capgirat tots els àmbits de la societat, incloent-hi també el sistema sanitari. En aquest període, a la Regió Sanitària s’han confirmat 260.966 contagis de coronavirus i s’han lamentat 2.592 defuncions. Per contra, la campanya de vacunació iniciada a finals de 2020 ha avançat a bon ritme, ja s’han administrat 1.664.209 dosis i s’ha assolit una immunització del 75,8% de la població en pauta completa. En el conjunt de l’estratègia vacunal hi han treballat més de 1.300 infermeres i infermers i prop de 650 personal administratiu. En total s’han administrat més d’1,6 milions de dosis a la Regió Sanitària de Girona i s’ha assolit una cobertura en pauta completa del 75,8% i un 41,7% en la dosi de record. Fins i tot en les franges de col·lectius vulnerables es frega quasi el 100% de cobertura vacunal. És, per exemple, el cas de les persones institucionalitzades, que se situa en el 98,6% en pauta completa.

En el transcurs de tota la pandèmia, el nombre de casos ha sigut fluctuant, registrant diferents pics per cadascuna de les sis onades. El màxim nombre de contagis confirmats es va produir el 17 de gener de 2022, -durant la sisena onada- dia en què es van notificar 5.685 positius a Girona.

En els darrers dos anys s’han realitzat a la regió més de 2 milions de testos -PCR (1,2 milions) i TAR (821.395)- amb una positivitat mitjana del 10,7%. La mitjana d’edat de les persones positives a Girona ha variat en el transcurs de la pandèmia i actualment se situa en 37 anys i el 52,9% de les persones contagiades són dones.

Pel que fa a la incidència hospitalària, en el transcurs d’aquests dos anys, fins al febrer del 2022, els hospitals de la Regió Sanitària Girona han registrat 12.669 ingressos per coronavirus. D’aquests, 2.405 han estat derivats a les unitats de crítics i semicrítics, el que representa el 18,9% de les hospitalitzacions. En el conjunt de la pandèmia, el dia de major ocupació de pacients covid-19 ha sigut el 5 d’abril de 2020 –durant la primera onada- quan hi havia un total de 654 persones ingressades, 105 de les quals estaven en una situació crítica. El dia amb la màxima ocupació de pacients crítics i semicrítics va ser tres dies després, el 8 d’abril, amb 108 llits ocupats per pacients covid-19. El pic de víctimes mortals per la covid-19 també es va produir l’abril de fa dos anys, la setmana del 3 al 9 d’abril amb 151 defuncions.

Gairebé 400 morts al Trueta

En el cas de l’hospital Trueta, s’han atès al servei d’Urgències 7.635 persones, 3.358 durant el 2020 (el 44%), 3.044 al 2021 (el 40%) i 1.233 el 2022 (el 16%). A més, ha ingressat 3.126 a pacients que tenien covid-19 (1.374 al 2020; 1.321 al 2021 i 431 al 2022). L’estada mitjana ha anat variant: mentre que fa dos anys era de 12 dies, l’any passat va pujar a 14 i enguany és d’11.

Un de cada tres pacients ingressats ha passat per una unitat de crítics. Han estat 894 pacients: 308 al 2020, 466 al 2021 i 120 aquest 2022. L’estada mitjana d’aquests pacients a l’UCI ha variat durant aquests anys, 16 dies el 2020, 17 al 2021 i 13 enguany.

Finalment, en aquests dos anys, no han pogut superar la covid-19 al Trueta un total de 399 persones, la meitat de les quals durant el 2020. Els mesos en què es van produir més defuncions van ser l’abril i el novembre de 2020, amb 47 i 43 persones respectivament.

Pressió a l’atenció primària

A l’atenció primària, els professionals s’han convertit també en una peça fonamental en la lluita contra la pandèmia. Una mostra de la tasca realitzada és que des del mes de març del 2020 fins a l’actualitat els CAPs gironins han realitzat 1,3 milions de visites relacionades amb la covid-19, amb un màxim de 53.833 visites setmanals entre el 16 i el 22 de gener d’enguany.

Tota aquesta pressió assistencial ha repercutit en gran manera en l’estat anímic dels professionals, que fa mesos que denuncien la sobrecàrrega i esgotament per la manca de personal. A partir de la segona onada, l’atenció primària ha estat el principal àmbit sanitari d’assistència a la pandèmia. «Des del primer moment i moltes vegades amb riscos per a la nostra pròpia salut, els professionals ens vam haver d'adaptar molt ràpid als nous processos, a l'allau de casos i contactes, a la gestió de les baixes i, alhora, mantenir l'atenció a altres problemes de salut, al seguiment de la patologia crònica, entre d’altres», admet Rosa Maria Jaumà, metgessa del CAP de Banyoles i delegada del sindicat Metges de Catalunya. És per això que, «inevitablement s’han desplaçat altres patologies, ara hem de veure com ho recuperem».

També lamenta que «falten metges a totes les àrees bàsiques de salut, no se substitueixen com caldria i per mantenir l’assistència, el sobreesforç és molt elevat». Per tant, demana més inversió a l’atenció primària, ja que «hauria de representar el 25% del total de salut, i no el 17% actual».