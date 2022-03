La plataforma estatal Essenciales, que agrupa més de 1.500 col·lectius antiracistes de tot Espanya, ha iniciat una recollida de signatures per a intentar forçar al Govern Central, i a tot l’arc parlamentari, al fet que regularitzin la documentació de més de mig milió d’immigrants que no tenen permís de residència ni de treball a Espanya. Un gest que ja va fer el president José Luis Rodríguez Zapatero el 2004, que va permetre augmentar la recaptació de les arques públiques segons diversos acadèmics a Catalunya. «Els migrants en situació irregular que viuen i treballen aquí estan en condicions extremes: amb les restriccions per la pandèmia han estat els que més han sofert perquè no tenen cap dret social», lamenta Lamini Sarr, portaveu del sindicat manter a Barcelona.

La campanya imulsada per diferents col·lectius en una quinzena de ciutats demana que les persones que no poden treballar legalment a Espanya puguin comptar amb les mateixes oportunitats que la resta de la població. Migrants que, en alguns casos, es van jugar la vida creuant la mar en piragua o saltant les tanques de Ceuta o Melilla buscant una vida millor a Europa. Altres van intentar demanar asil però se’ls va denegar aquesta petició, recorden els seus promotors. El moviment va néixer com #RegularizaciónYa a mitjan 2020, quan les restriccions i el tancament per la pandèmia del coronavirus van portar a les persones sense contracte a cridar de forma desesperada a les cues de la fam i a les entitats socials. «És el que ens va empènyer a iniciar aquesta iniciativa; les persones sense papers estan excloses de tota ajuda social. Treballen, però sense contracte. No poden accedir a l’atur, a l’ERTO, a l’Ingrés Mínim Vital, se’ls impedeix l’accés a l’atenció sanitària completa... Tothom rep drets, menys ells. Estem parlant d’una exclusió de drets humans», afirma Sarr. «El nostre repte és canviar la llei d’estrangeria, però fins que no l’aconseguim cal fer aquesta mesura urgent, la situació és molt greu», explica. El 19 de juny de 2020, conscients del desànim de milers de famílies, les entitats i moviments socials van tramitar una proposició no de llei en el Congrés dels Diputats per a iniciar l’anhelat procés de regularització. Van perdre la votació, i és per això que ara inicien aquesta recollida de signatures. Necessiten mig milió. Mentrestant, intenten ajudar-los com poden. «Moltes persones estan perdent l’habitatge, estan acabant al carrer. A nosaltres els serveis socials i les administracions ens manen diàriament persones excloses del sistema perquè els puguem ajudar, és desesperant», afegeix Sarr.