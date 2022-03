A les portes de començar la temporada d’estiu, aquest mateix mes de març, Ryanair està oferint a alguns dels seus treballadors de la base de Girona el trasllat a altres bases. Fonts sindicals confirmen que, a hores d’ara, tothom que s’ha acollit al canvi de base ho ha fet de forma voluntària, i que, si més endavant la companyia planteja trasllats forços, hi intervindran els sindicats per a fer una negociació. Aquests trasllats responen al fet que Ryanair ja va anunciar, durant la presentació de la temporada d’estiu, que enguany només preveu tenir un avió amb base a Girona, des d’on preveu operar 22 rutes, transportar un milió de passatgers i comptar amb 30 treballadors directes.

La portaveu del sindicat USO -Ryanair, Lídia Arasanz, explica que, a pocs dies de començar la temporada d’estiu, prevista per a finals de març, els treballadors no tenen constància que l’aerolínia irlandesa tingui previst incrementar els avions de base a Girona, fet que ha motivat aquest trasllat de personal. Tot i que la companyia encara es podria despenjar amb alguna decisió d’última hora, la representant sindical calcula que aquest estiu Ryanair tindrà un avió a la base de Girona (igual que l’ha tingut a l’hivern), o com a molt, dos. Adverteix, però, que es quedaran molt lluny dels cinc avions que havien tingut l’estiu de 2019, just abans de la pandèmia. Segons assenyala Arasanz, malgrat que la companyia irlandesa ha anunciat noves rutes per aquest estiu -com Helskini o Nuremberg-, es poden cobrir amb avions que estiguin a la base de l’aeroport de destí.

Una base en risc

El 2019, Ryanair va anunciar als seus treballadors la voluntat d’eliminar la base de Girona, tot i que els sindicats finalment van arribar a un acord per mantenir-la, tot i que suposa una precarització de les condicions de treball. El tancament de tràfic aeri a causa de la pandèmia va fer que, durant la temporada d’hivern de 2021, Ryanair no operés cap vol des de Girona, tot i que sí que va recuperar els trajectes durant la temporada d’estiu. Per aquest hivern, la companyia sí que ha mantingut un avió a la base de Girona, que és el que continua operant en aquests moments.