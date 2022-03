Un total de seixanta-nou estudiants de Medicina de la Universitat de Girona han aprovat de forma provisional la convocatòria de l’examen MIR, les proves que donen accés a la formació mèdica especialitzada. Concretament, dels setanta-vuit graduats de l’any passat, setanta-dos s’han inscrit a les proves i tres han estat provisionalment eliminats. De moment, la taxa d’aprovats és del 96%.

Aquesta era la vuitena promoció d’estudiants de la Universitat de Girona que es presentava al MIR, on el centre gironí sempre ha aconseguit molt bons resultats. De fet, fa dos anys un estudiant de Girona es va situar entre les deu millors notes de tot l’Estat, concretament en sisena posició, i en fa sis, una estudiant va obtenir el vuitè millor resultat.

En aquesta edició, cap estudiant s’ha situat entre els deu primers però la majoria podrà optar a una de les 8.188 places que ha ofert l’Estat, ja que seixanta-sis d’ells s’han situat entre les 8.188 primeres posicions. L’estudiant de la facultat gironina amb millor nota de la convocatòria ha obtingut la posició 70 en el rànquing estatal, mentre que l’any passat la millor posició va ser la 149. D’altra banda, n’hi ha dos més que estan entre els 500 primers i un total de sis estudiants se situen entre les 1.000 primeres posicions. També cal tenir present que més de la meitat dels joves s’ubiquen a la primera meitat del rànquing.

L’any passat, Sanitat va oferir 7.989 places i 7.512 el 2020. És a dir, les places MIR 2022 són 199 més que el 2021 i 676 més que el 2019. Estan distribuïdes en 45 especialitats.

Crítiques al sistema d’elecció

Malgrat que el calendari del procés MIR ha tornat a les dates habituals, aquesta edició també ha estat marcada per la polèmica. I és que totes aquelles persones positives de covid-19 o contactes estrets no es van poder presentar a l’examen, ja que no se’ls va oferir cap alternativa. D’altra banda, i degut també a la pandèmia, l’elecció de places serà exclusivament per mitjans electrònics, tal com va passar l’any passat. Començarà el que hagi obtingut major puntuació total individual i aniran triant seqüencialment fins a esgotar-se les places.

De moment, el període de reclamacions està obert i, cap a finals d’abril, es publicaran els resultats definitius. Serà llavors quan començarà el sistema virtual d’elecció de plaça.

Aquest procediment va rebre moltes crítiques l’any passat, ja que els aspirants no podien veure l’oferta de vacants a temps real en funció de les places que hagin sol·licitat els que tenen millor nota. Malgrat tot, enguany el mètode es tornarà a repetir. El degà de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San, lamenta que els estudiants hagin de tornar a passar per aquesta situació. «Es poden buscar espais més grans per evitar el contagi de la covid-19, el que està clar és que aquest mètode no és bo, ja que perjudica tots els aspirants a una plaça», lamenta.

Valoració positiva del degà

Respecte als resultats actuals, San en fa una valoració «molt positiva». «Hi ha un percentatge d’aprovats molt elevat i, a diferència de l’any passat, hi ha més uniformitat en la distribució de les notes i, en general, abunden les posicions més altes». San recorda que els resultats encara són provisionals i estudiants que han quedat per sobre de la nota de tall «encara poden aspirar a una plaça perquè hi poden haver canvis i renúncies».

Finalment, destaca que els estudiants de Medicina «generalment estan satisfets» del seu pas per la UdG, segons les enquestes. «Només fallen tres aspectes: la manca d'espai, la informació poc clara a la pàgina web i les pràctiques, que són massa sectoritzades; estem treballant per canviar-ho», conclou el degà.