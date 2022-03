L’ús de l’aigua regenerada ha crescut un 27% a Catalunya durant el 2021. En total s’han emprat 53,3 hm3 d’aquest recurs, enfront dels 39,3 de l’any anterior, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest recurs s’obté després d’aplicar un tractament de regeneració a l’aigua ja depurada. Es pot utilitzar per a usos ambientals, agrícoles, industrials, lúdics i municipals, però no per al consum humà. Entre 2018 i 2021 s’ha duplicat l’ús de l’aigua regenerada per a usos ambientals, passant dels 17,7 hm3 del 2018 als 36,2 de l’any passat.