Dos nous Sols orbiten, des d'aquesta setmana, en l'univers gastronòmic gironí. Els restaurants Mas Marroch de Vilablareix i Vicus de Pals s'han sumat al llistat d'establiments gironins que fins ara han rebut el reconeixement concedit per la Guia Repsol.

El viatge pels clàssics d'El Celler de Can Roca, amb plats històrics com el timbal de poma i foie amb emulsió de poma i cerfull (1996) o el viatge a l’Havana (2001), han situat la finca destinada inicialment a esdeveniments a l'olimp de la gastronomia espanyola. Amb el segell de Joan, Josep i Jordi Roca, i amb Raúl Sillero com a cap de cuina i Carles Aymerich com a maître sommelier, la proposta marida paladar i memòria per a mantenir viu el llegat d'El Celler de Can Roca.

El Vicus de Pals, per la seva banda, amb Damià Rafecas (cuina), Elisabet Figuerola i Gerard Geli (sala) al capdavant, centra la seva proposta gastronòmica en actualitzar receptes tradicionals que «han fet gran la cuina catalana». El projecte va néixer l'any 2010, quan els tres protagonistes van decidir tornar a l'Empordà per a fer realitat el seu somni, precisament on antigament s’ubicava el restaurant de l’hostal familiar, Can Barris. Amb una proposta que transmet «senzillesa i honestedat», ara és també una parada obligada pels amants dels arrossos, especifica la publicació.

Amb aquestes dues noves incorporacions, la província de Girona ja compta amb 25 restaurants guardonats amb aquesta distinció, que manté en la seva màxima categoria, amb 3 Sols Repsol, El Celler de Can Roca de Girona, Les Cols d'Olot i el Miramar de Llançà. Per la seva banda, i amb 2 Sols, se situen Ca l'Enric de La Vall de Bianya, Candlelight - Romain Fornell de S'Agaró, el Compartir de Cadaqués, Els Tinars de Llagostera i el Massana de Girona. A part de les dues noves incorporacions, ostenten 1 Sol Repsol el Bo.Tic de Corçà, el Casamar de Llafranc, el Castell de Peralada, el Divinum de Girona, El Motel de Figueres, Els Brancs de Roses, l'Empòrium de Castelló d'Empúries, Gaig - Torre del Remei de Bolvir, L'Aliança d'Anglès, La Cuina de Can Simón de Tossa de Mar, La Fonda Xesc de Gombrèn, Les Magnòlies d'Arbúcies, Sa Punta de Begur, el Sol Blanc de Pals i el Villa Más de Sant Feliu de Guíxols.

Millor trajectòria professional

En paral·lel, El Celler de Can Roca de Girona va ser reconegut ahir amb els Premis Aster per la seva trajectòria. L’escola de negocis, a través d’un comunicat, va epxlicar que es guardonarà el restaurant gironí per ser la «pime amb millor trajectòria empresarial». L’establiment rebrà la distinció aquest divendres a la seu d’ESIC Business & Marketing School de Barcelona.