El sommelier del restaurant El Celler de Can Roca, Josep Roca, ha reivindicat el vi «com a cant a la vida» després que un informe del Comitè Especial per Vèncer el Càncer del Parlament Europeu alertés de la seva incidència en aquest àmbit, encara que la versió final precisa que és en cas de consum nociu.

El mitjà dels tres germans Roca va exercir ahir aquest dimarts de padrí de la presentació d’un llibre de l’editorial Vibop que tradueix per primera vegada al català un tractat medieval sobre vins i i els seus usos medicinals atribuït a Arnau de Vilanova. Durant l’acte va aprofitar per realitzar aquesta defensa d’un producte que té «una pàtina d’ombra al darrere». Sobre aquest tema, va recordar que es planteja «de vegades com un aliment que volen que passi la línia vermella d’aliment que és perillós». «Sabem que hi ha sempre l’ombra fosca de la segona malaltia millor acceptada per la societat, l’alcoholisme, perquè la primera és la feina», va dir. Conèixer aquest risc darrere del consum de vi fa que Josep Roca senti «respecte i cura amb la idea de la mesura» com a clau d’aquest assumpte, però destaca també arguments a favor «com que és la beguda més intel·lectual de totes». Per a ell, el vi s’equipara a una «flor, que pot fer mal», però que també que un s’encanti de la vida» fins al punt de considerar que «el vi és vida».