Ryanair connectarà, a partir de finals de març, l’aeroport de Girona i el de Santiago de Compostel·la, coincidint amb l’extensió de l’Any Jubileu, que se celebrava l’any passat però que s’ha allargat un any més a causa de la pandèmia. La previsió és que aquesta connexió tingui tres freqüències setmanals, que començaran a partir del 27 de març i s’allargaran durant tota la temporada d’estiu, fins a finals d’octubre.

Els bitllets es van posar a la venda aquest mes de febrer i, tal com és habitual en la companyia, s’ha fet una campanya de promoció amb preus molt econòmics, que en alguns casos se situen fins i tot per sota els deu euros. D’aquesta manera, Ryanair, que en els darrers anys ha utilitzat bàsicament l’aeroport de Girona per a vols internacionals, recupera un vol domèstic, en aquest cas a Santiago. Aquesta nova ruta interna suposa un canvi respecte la política de la companyia per a l’estiu de 2021, quan va anunciar a Espanya «la major programació de vols domèstics de la història» -amb 70 rutes per connectar les principals de l’estat- però en va deixar fora l’aeroport de Girona. Tot i que Ryanair portava temps sense fer vols domèstics des de Girona, anteriorment sí que n’havia tingut, sobretot a les Canàries.

Tanmateix, tot apunta que aquesta nova connexió està sobretot relacionada amb la voluntat de la companyia d’expandir-se des de l’aeroport de Santiago de Compostel·la: segons va publicar Faro de Vigo, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la companyia irlandesa tindrà 25 rutes -inclosa la de Girona- durant aquest estiu, tot i que encara podrien ser més. De fet, l’aerolínia tindrà tres avions aquest estiu a la base de Santiago, mentre que només un a l’aeroport de Vilobí d’Onyar.

La nova connexió de Santiago amb Girona coincidirà amb l’Any Jubileu, que es va celebrar l’any passat però que s’ha allargat també a aquest any per les restriccions que encara hi van haver l’any passat a causa de la pandèmia. És per això que tant la Xunta de Galícia com la companyia confien que el reclam de l’Any Jubileu atraigui a Galícia visitants tant internacionals com d’altres punts de l’Estat. De fet, l’avió es pot convertir en una molt bona opció de transport per als pelegrins que acabin de fer el Camí de Santiago.

L'inici de la temporada d'estiu, a finals de març

Ryanair té previst començar a finals de març la temporada d’estiu a Girona, que s’allargarà fins a finals d’octubre. Tal com va anunciar el passat mes de febrer, la seva previsió és operar un total de 22 rutes des de Vilobí d'Onyar, amb l’aspiració de transportar fins a un milió de passatgers. A part de Santiago, entre les novetats també hi ha la connexió amb Helsinki (Finlàndia) i Nuremberg (Alemanya), així com la recuperació de rutes que portava temps sense operar, com ara París (França) o Leeds (Anglaterra).