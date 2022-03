La Unió Eslovaco-Hispana, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Girona, ofereix el seu suport a espanyols i ucraïnesos que estan sortint del país amb motiu de la guerra que afecta el país. Lenka Dadova, una de les responsables de l'entitat, explica que la seva família disposa d'un hotel a la ciutat eslovaca d'Habovka, prop de la frontera ucraïnesa, i que brinden el seu suport a aquells que ho puguin necessitar. "Vam veure al diari el cas de l'Andriin, un jove estudiant de Figueres, que està atrapat a Ucraïna on va anar a veure el seu pare i que necessita suport per poder fugir de l'horror de la guerra", explica Dadova. "Ens oferim a intentar a ajudar-lo a ell i altres en la seva situació en les mesures de les nostres possibilitats", afegeix. L'entitat també espera que les adminitracions, via subvencions, pugui ajudar entitats com la seva en aquesta tasca humanitària.

La Unió Eslovaco-Hispana, amb seu al Centre Cívic de Palau, es va presentar públicament la tardor de 2020 posant l'accent en la importància que es conegui la cultura, la gastronomia, la història i la tradició de la República Eslovaca. Des de la seva posada en funcionament, han posat en marxa diferents iniciatives.