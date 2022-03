La Taula d’Impuls de la Formació Professional a les comarques gironines es va reunir ahir per primera vegada, encapçalada per la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.

La constitució d’aquesta taula, segons Laia Cañigueral, respon a una necessitat que s’ha detectat en les trobades amb els agents socials i econòmics de les comarques gironines. En aquest sentit, va assenyalar que «els percentatges d’atur a la demarcació, sobretot d’atur juvenil, són millorables, però, en canvi, els actors econòmics de les comarques gironines ens han traslladat les dificultats que tenen per a trobar personal i els sindicats han expressat les dificultats que hi ha en alguns sectors per a reinserir o reorientar als treballadors».

A més, la delegada del Govern va afirmar que cal fer una feina transversal per a abordar l’impuls de la Formació Professional a la província de Girona, així com també orientar millor a les persones que busquen feina. «És molt important comptar amb la visió dels sectors social i econòmic del territori per a fer la diagnosi del moment i assegurar que l’oferta i l’orientació formativa s’adeqüen a la realitat del sistema productiu del territori», va sentenciar.

Un altre dels objectius de la Taula d’Impuls de la Formació Professional a les comarques gironines és fomentar un canvi de paradigma i transmetre la Formació Professional com a valor afegit. En aquest sentit, la delegada va subratllar que «cal prestigiar la Formació Professional i potenciar-la com a valor estratègic».

La reunió va comptar amb la participació dels directors dels serveis territorials de la Presidència, Empresa i Treball, Educació, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la coordinació territorial de Joventut; representants dels sindicats, patronals i cambres de comerç gironines.