La vaga ja té data. Després de mantenir la incògnita durant gairebé dues setmanes, ahir els sindicats educatius van concretar la convocatòria de vaga per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març.

L’anunci es va fer públic a les portes del departament d’Educació, des d’on els representants sindicals van plantejar una mobilització «dura» perquè insisteixen que «ja no poden més». Però l’avançament del calendari escolar, va assenyalar la portaveu territorial del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, només ha estat «la gota que ha fet vessar el got». En aquest sentit, va reclamar que «ens sap greu que les nostres lluites històriques hagin quedat diluïdes per l’avançament del calendari escolar», que va afirmar que «és una cosa més de tots els fronts oberts que tenim». I és que els sindicats també volen posar sobre la taula altres reivindicacions, com la retirada del nou currículum, la supressió del decret de plantilles, la reversió de les retallades, l’assumpció de la responsabilitat del departament en la defensa de la immersió lingüística i l’estabilització del personal interí i laboral.

Amb tot, Polls va lamentar que la opinió pública els ha «mal interpretat». En aquest sentit, va assenyalar que «del que ens queixem no és tant de la modificació del calendari sinó de les formes», a partir d’on va puntualitzar que «no és una qüestió d’haver de treballar més sinó de que la decisió s’ha pres de forma unilateral, sense tenir en compte la comunitat educativa». La nova mesura, va defensar, requeria «consens amb la part social i educativa». Precisament, els sindicats ja no es van presentar dimarts a la mesa sectorial. La portaveu d’USTEC-STEs, Iolanda Segura, va defensar que no ho faran fins que no hi hagi un compromís clar de negociació. Per la seva banda, el portaveu d’USOC, Carles Villallonga, va denunciar l’estil «autoritari» del departament d’Educació i des de CCOO, Marga Romartínez va assegurar que la proposta del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, afecta els drets laborals dels docents i de la resta de personal que treballa als centres. De fet Marta Minguella, de la CGT, va assegurar que les vagues només es desconvocarien si es retirés la proposta d’avançament del curs escolar tal i com està plantejada. «No demanem la moratòria», va insistir. I és que Minguella va afirmar que el que ha plantejat Cambray és un canvi en el model de funcionar i va afegir que porta amagat un intent de «privatització» amb la introducció d’empreses externes en l’oferta del lleure durant les tardes de setembre.

Dualitat d’opinions

Davant la convocatòria de vaga, els centres educatius gironins tenen el cor dividit. Des de l’escola Àgora de Girona van assenyalar que veuen l’acció amb bons ulls perquè «si no ens ajuden els sindicats a defensar els nostres drets, no aconseguirem res». Tot i així, van admetre que «si molta gent s’hi adhereix, en sortirem perjudicats a nivell logístic i de gestió del centre». Per la seva banda, la cap d’estudis de l’escola Joaquim Gifré de Garriguella, Anna Vilalta, va defensar que «hi ha motius justificats per a fer-la», tot i que va reconèixer que «és difícil trobar un bon moment per a convocar una vaga de cinc dies». Tot i així, va defensar que «per a aconseguir coses s’ha d’estar disposat a fer sacrificis».

Els centres, però, recuperen ara el fil de l’activitat acadèmica presencial després de deixar enrere les quarantenes. En aquest sentit, el director de l’Escola Migdia de Girona, Josep Moret, va sentenciar que «per molt que hi estiguem en desacord, ara que tornem a agafar el ritme convocar una vaga de cinc dies no és la millor opció».

Cal remuntar-se a dècades enrere per a trobar una mobilització tan llarga en el sector educatiu. Amb tot, donaran suport a la convocatòria els sindicats USTEC, CCOO, la Intersindical, Professors de Secundària, la UGT, la CGT i la Federació d’Ensenyament de la USOC. Als cinc dies de vaga anunciats s’hi sumarà el ja convocat 23 de març contra la sentència del 25% de castellà i per reclamar un major suport al català.

Els alumnes de 4t d’ESO van sotmetre’s ahir a les proves de competències bàsiques, inicialment previstes pel 9 i 10 de febrer, però que el departament d’Educació va decidir ajornar per l’alta incidència de casos de covid-19 a les aules dels centres catalans.

En la jornada inicial de les proves, que culminaran avui, els alumnes es van examinar de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. El director de l’institut Santiago Sobrequés de Girona i alhora representant de les comarques gironines a la Junta Permanent de Directors de Catalunya, Joan Cumeras, va assenyalar que la impressió dels alumnes és que els exàmens han estat «assequibles». No obstant, va afegir que la prova de llengua catalana els va semblar «més complexa» pel vocabulari derivat de la temàtica de les redaccions. «En la de català havien de parlar de la cura del medi ambient mentre que la de castellà anava sobre el món del cinema».

La jornada també va comptar amb crítiques. I és que un 15% dels alumnes del centre van «invalidar» les proves amb adhesius del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, on reclamaven que «l’educació no és una competició».

Tornen les competències bàsiques: la prova de català, la «més complexa»