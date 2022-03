L’Escala ha creat quatre noves línes de subvenció per al sector comercial. L’Ajuntament ja ha obert el període per a presentar les sol·licituds a les ajudes que són per al foment i millora del sector comercial.

En concret hi haurà ajudes per a: a les mesures de seguretat, tancament i il·luminació de l’establiment comercial; ajuda per la reforma interior de local comercial; ajuda per a projectes de digitalització i adaptació a e-commerce dels negocis: Fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 500 euros; i ajuda per a projectes de digitalització i adaptació a e-commerce dels negocis: Fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 500 euros. Quedarà pendent d’obrir una convocatòria per a les ajudes per a projectes de digitalització i adaptació a e-commerce dels negocis. Totes pretenen ajudar a fomentar i millorar els comerços de la població.