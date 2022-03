Ja estan obertes les inscripcions per a la sisena edició de l’Oncobike, que tindrà lloc el pròxim 15 d’octubre. La prova solidària en BTT per equips promoguda per la Fundació Oncolliga Girona tornarà a tenir com a escenari Sant Gregori i la Vall de Llémena. Es manté també l’objectiu solidari de la prova: recollir diners per finançar el Servei d’Estètica Oncològica Integral. Els organitzadors esperen créixer en nombre de participants (l’any 2021 hi van prendre part 89 equips), però per motius de logística i seguretat ha fixat un topall màxim de 130 equips.

Com a novetat, aquest any en el moment d’incriure’s, els equips hauran de triar entre tres modalitats diferents: BTT convencional, e-bikes o mixta. En el cas dels equips mixtos, caldrà que hi hagi com a mínim 3 dels 6 membres que participin amb bicicleta convencional i en cursa hi haurà d’haver sempre el mateix nombre de participants amb BTT convencional que amb e-bike.