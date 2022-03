La Junta de Govern Local d'Olot ha aprovat aquest dijous el projecte de reparació de la urbanització de la plaça Major, que permetrà rehabilitar i millorar aquest espai. L'actuació, que suposarà una inversió de 500.000 euros, s'emmarca en el projecte de rehabilitació i dignificació del Nucli Antic del PIAM. La majoria dels edificis d'aquesta zona es van reformar a finals del segle XIX o la primera meitat del segle XX i n'hi ha un –la casa de Can Bona- està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local. La rehabilitació de la Plaça Major es farà en dues fases.

Pel que fa a la primera fase té per objectiu conservar un dels espais simbòlics més representatius de la ciutat i amb més valor patrimonial. Per això, s'actuarà en una superfície total de 1.913,22 metres quadrats retirant parterres, reparant trams de canal i paviments malmesos, soterrant el cablejat aeri i es canviarà el mobiliari urbà com bancs, papereres i senyals de trànsit.

Per últim, el projecte també inclou la restauració i posada en marxa de la font del carrer Sant Ignasi. Pel que fa a la segona fase, s’actuarà en la rehabilitació de les façanes, reparant incidències que afectin l'estructura o a la salubritat dels edificis. S'ha previst la retirada de coberts, tendals i elements disconformes, reparar elements de les façanes i es sanejaran i repararan els revestiments. A més, també es farà un pintat integral segons l’estudi cromàtic de la plaça i se substituiran les persianes que es trobin en mal estat.

L'Ajuntament obrirà properament una convocatòria d'ajudes per a tots els propietaris i propietàries, comunitats i comerciants que vulguin rehabilitar els immobles. D'aquesta manera, el consistori finançarà fins al 90% de l'actuació sempre que es compleixi amb els paràmetres i requisits marcats a les bases.

La rehabilitació de la Plaça Major arriba després de la renovació de quatre places del centre de la ciutat, iniciativa que va iniciar-se l'any passat i que ha permès remodelar i obrir a la ciutadania el claustre i dependències de l'Escola d’Art d’Olot i reutilitzar locals buits com a sales d'exposicions o estudi, entre altres.