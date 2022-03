Per fer aflorar la xifra negra dels delictes d’odi i discriminació entre joves, els Mossos compten amb el taller «Diversitat tu a tu». Té com a objectiu que els alumnes siguin els que ajudin a transmetre el missatge preventiu i assessorin els seus companys per ajudar a prevenir i detectar els casos. La prova pilot va començar el 2019 a l’institut Sobrequés de Girona i els Mossos preveuen formar abans d’acabar el curs 190 alumnes d’ESO a tot Catalunya.