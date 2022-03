La plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya ha tret, de nou, l’anunci per a licitació de les obres de construcció de l’ampliació del bloc quirúrgic de l’hospital Josep Trueta i de l’Hospital de dia oncohematològic de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), després que el primer procediment de contractació quedés desert a finals de l'any passat. El plec de clàusules de l’anunci preveu un preu de licitació màxim de l’obra de 15.286.258,01 euros (IVA inclòs). La xifra supera en poc més de 700.000 euros el màxim fixat en el procés anterior, en el qual l'empresa adjudicatària va renunciar a les obres. El motiu principal va ser que no podia assumir-les pel cost estipulat tenint en compte la pujada de preus del material necessari per dur-les a terme. Les empreses que vulguin presentar les seves ofertes tenen temps fins el dia 30 de març i el contracte tindrà una durada de cinc anys.

Aquesta obra es considera molt necessària per poder incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual, amb l’objectiu de cobrir tant les necessitats cada vegada més grans d’activitat quirúrgica oncològica i d’alta tecnologia, com de complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica. Malgrat la pressió d'alguns sindicats i el Col·legi de Metges, el procés es tramitarà en via ordinària.

D'altra banda, cal tenir present que el procés, que es gestiona des d’Infraestructures de Catalunya, contempla dues licitacions separades, una primera d’arquitectura, que és la que ara ha tornat a sortir a concurs, i una segona de les instal·lacions, que ja està adjudicada. Segons Salut, les obres d'instal·lacions s’iniciaran en breu amb treballs de desviament de serveis afectats i ampliació de la producció tèrmica. Aquests treballs, com que no tenen dependència o vinculació directa amb les obres d’arquitectura, permetran avançar feina fins a l’adjudicació de l’obra d’arquitectura.

Sis quiròfans més

El projecte, que es va treballar conjuntament amb els professionals de l’Àrea Quirúrgica i els d’Oncologia, preveu incrementar el nombre de quiròfans en 6 més dels que té ara el Trueta i totes les àrees de suport necessàries per assumir l’increment d’activitat previsible, a més de dotar de més punts assistencials l’Hospital de Dia Oncohematològic. L’ampliació de l’edifici es faria elevant-lo dos pisos més per sobre de l’actual edifici de l’ICO, de manera que la planta zero del nou edifici acolliria l’Hospital de dia oncohematològic, la planta 1 quedaria de moment com un espai de reserva i la planta 2 acolliria l’ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l’Àrea Quirúrgica que hi ha actualment. El projecte inclou la reforma complerta del Bloc Quirúrgic actual, l’Àrea de Reanimació (REA) i l’Àrea de CMA, a més del Servei d’Esterilització, situat a la primera planta de l’edifici actual. La coberta del nou edifici contempla la creació d’un jardí terapèutic per als infants ingressats al Trueta, amb accés directe des d’hospitalització de Pediatria, situat a la planta 3.

L’àrea quirúrgica ocupa actualment la segona planta de l’edifici principal i consta de vuit quiròfans per a cirurgia programada, dos quiròfans per a cirurgia d’urgències i un quiròfan per a cirurgia major ambulatòria (CMA). El projecte preveu que el centre es doti de sis sales quirúrgiques més, una de les quals seria per acollir un quiròfan híbrid, és a dir, equipat amb dispositius avançats d’imatge mèdica, que permet realitzar cirurgia mínimament invasiva, tècnica utilitzada principalment en les àrees de cirurgia cardiovascular i neurocirurgia . Es passaria dels 11 quiròfans actuals a 16 –sis dels quals nous- donat que una de les sales actuals es destinaria a un altre ús. També està previst un creixement de punts d’atenció de la zona de reanimació postquirúrgica, de la zona de recepció prequirúrgica i l’àrea de cirurgia major ambulatòria (CMA).

Per la seva banda, l’Hospital de dia oncohematològic de l’ICO en l’actualitat compta amb 25 espais de tractament i comparteix espais amb la Unitat d’Atenció Continuada Oncohematològica (UACO) i amb assaigs clínics. Aquest nou projecte preveu l’increment de 15 espais de tractament i àrees de suport i permetrà redefinir els espais actuals per a millorar els espais de la UACO i l’atenció als pacients. A la vegada, permetrà assumir l’increment progressiu de tractaments en assaig i una adaptació d’aquests circuits d’acord el seguiment i complexitat d’aquests tractaments.