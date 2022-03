Divendres 4 de març

A les 19h · Recorregut literari “Dones al carrer” · Monestir de Sant Daniel

Ruta fins al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.

Diumenge 6 de març

Durant tot el dia · Jornada de lluita · Ateneu Popular i Plaça Josep Plataforma

Durant tot el dia hi haurà activitats de reflexió, sensibilització i reivindicatives. A les 11h hi haurà la presentació de la jornada. A les 11:10h la xerrada “Hondures i lluita feminista”. A les 12:15h, espectacle de dansa “Dones+65”. A les 12:45h “dones i dol migrant”. I a les 16:30h, xerrada sobre identitats no binàries i presentació del llibre cooperatiu “Transgressorxs” de Bru madrenes [elle] i col·laboradorxs.

Dimarts 8 de març

A les 18h · Manifestació · Plaça 1 d’Octubre

Blanes

Dissabte 5 de març

Col·lage col·laboratiu · Passeig de Dintre

Es voldrà simbolitzar la unió de les dones que s’escenificarà davant de l’Ajuntament de Blanes.

A partir de les 10h · Concentració · Passeig de Dintre

Organitzat per la Plataforma de Dones de Blanes, Consistirà en convidar tothom qui tingui ganes de participar en la confecció de pancartes de grans dimensions i cartells al·lusius al Dia Internacional de les Dones. L'experiència s'allargarà fins la 1 del migdia.

Diumenge 6 de març

A les 10h · Caminada Solidària de la Dona · Passeig de Mar

Forma part del 'Projecte Elles', endegat per un grup d'alumnes de l'Institut S'Agulla, i compta amb el suport del Centre Excursionista de Blanes, impulsat per les àrees de Participació Ciutadana i Esports. Es tracta d’una ruta circular d’uns 6 kilòmetres pels parcs urbans de la vila.

Dimarts 8 de març

A les 12h · Passeig de Dintre · Lectura del Manifest institucional

A les 17:30h · Col·loqui ‘Dones Escriptores’ · Casal Cívic de Can Borell

Cinc dones escriptores, que formen part del Col·lectiu Cornèlia Abril, parlaran de la seva trajectòria professional i sobre la seva darrera obra publicada: 'Marques de Trinxera'

A les 19h · projecció del curtmetratge ‘Assumptes pendents’

Realitzat pel Taller de Curtmetratge Feminista de la Nau4. Després del visionat s'obrirà un col·loqui per debatre els temes tractats a la peça fílmica .

A les 19:30h · Actuació del Dúo Cèlu

Figueres

Dissabte 5 de març

A les 20h · Empoderem la dona africana · Auditori Narcís Monturiol

We Love Uganda organitza un concert amb motiu del Dia de la Dona. Porta per lema "Empoderem la dona africana" i comptarà amb les veus d'Ariadna Vieyra, Llum Blancafort i Carla Martín.

Dilluns 7 de març

A les 18:30h · Conferència 'L'autorepresentació en el còmic d'autoria femenina' · Biblioteca

Tal i com demostra Alèxia Ribera en el seu Treball de Fi de Grau en Història de l’Art a la Universitat de Girona, el còmic autorepresentatiu és una conseqüència del creixement progressiu de l’interès per lluitar contra els sistemes de censura convencionals que han cancel·lat gran part de l’expressió artística creada per dones. Així, la novel·la gràfica d’autoria femenina ha esdevingut un espai definit per l’esperit revolucionari i la llibertat d’expressió.

Dimarts 8 de març

A les 18h · Lliurament dels Premis 8 de març · Ajuntament de Figueres

Els guardons són un homenatge a la figura de Maria Rosa Ymbert pel seu compromís en la igualtat entre homes i dones.

La Bisbal d’Empordà

Divendres 5 de març

A les 19h · Taula rodona "La cura té mans de dona" · Teatre Mundial

A les 19h · Documental “Entre dos tierras” · Teatre Municipal

Dimarts 8 de març

A les 12h · Concentració ·Ajuntament

A les 17:30h · presentació audiovisual Lisa Bause "Bésame Mucho" de Consuelo Belazquez

A les 20h · Concentració al passeig marítim i lectura de poesia i mural · Pavelló firal

Dijous 10 de març

A les 21:30h · Monòleg “sí, dona, sí” · Teatre Municipal

Divendres 11 de març

A les 20h · Taula rodona “Emprenedor(n)es” · Can Quim de la Yoli

L’Escala

Dimarts 8 de març

A les 19h · Acte institucional · Alfolí de la Salvador

Acte institucional amb la lectura del manifest del Dia de la Dona i presentació llibre “Dones valentes” de Txell Feixas. Intervindran Gemma Garcia i la periodista i autora del llibre, Txell Feixas.

Llagostera

Dimarts 8 de març

A les 18:30h · Taller de samarretes feministes · Plaça de Catalunya

A les 19h · Lectura del manifest · Casino llagosterenc

A les 19:15h · Projecció del documental: “¿Qué coño está pasando?” · Biblioteca Municipal

Diumenge 20 de març

A les 10h · II Cursa de la dona · Pavelló Josep Mir

Lloret de Mar

Del dissabte 5 de març al dissabte 2 d’abril

Lloret Radical Poesia 2022 · Després de l’èxit de la primera edició del cicle de poesia enguany torna. Enarborant la bandera de les dones. Des de l’honorabilitat de qui ha merescut la Creu de Sant Jordi o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes fins a la veu més transgressora i juganera.

Dissabte 7 de març

A les 11:30h · Contacontes i taller de titelles “ La Veritat de les Princeses” · Biblioteca Municipal

Diumenge 8 de març

A les 12h · Vermut amb l’Aurora de “Fèrtil a fecunda” · Teatre

Palafrugell

Dimarts 8 de març

A les 18:30 · El dret de les dones · Plaça nova

El dret de les dones a ocupar i gaudir l’espai públic amb llibertat i sense por. Organitza: Espai Dona Palafrufell i Àrea de Benestar Social i Ciutadania.

A les 19h · Marxa exploratòria pel municipi · Plaça nova

Detecció de punts insegurs per a les dones.

Dimecres 9 de març

A les 17:30h · Contes Violetes “La tribu juganera” · Biblioteca de Palafrugell

A les 19:00h · Dones Valenstes

Txell Feixas recull en tretze relats les petites revolucions feministes a l’Orient Mitjà.

Palamós

Dimarts 8 de març

A les 12h · Acte reivindicatiu · Ajuntament de Palamós

A les 19h · Proposta de l’Associació de Dones de Palamos i Sant Joan · Galeries Carme

Es donarà a conèixer les experiències i bones pràctiques que amb relació a la igualtat de gènere i la coeducació es realitzen en les escoles del municipi.

Dimecres 23 de març

A les 18:30h · conferència “Dones arbre: dones i natura. De la dominació a la cura” · Biblioteca Municipal

Iribarren farà protagonista de la seva xerrada aquelles dones que han passat a la història per haver unit feminisme i ecologia en la defensa dels arbres i de la cura del medi natural. Uns exemples que han permès crear una consciència de respecte vers la natura però també a la naturalesa femenina, explotades totes dues pel patriarcat i el capitalisme.

Ripoll

Dimarts 8 de març

A partir de les 17h · Actes del Dia Internacional de les Dones · Plaça Abat Oliba

Lectura de textos d’autores del Ripollès, Lectura del Manifest del 8M, Actuació d’Andrea Blanco i Inauguració de l’exposició DOMNA DOMINA.

Roses

Dimarts 8 de març

A les 17:30h · Dia Internacional de les Dones · Plaça de les Babeques

Concert a càrrec del grup ONNIRIA, Lectura de “fragments feministes” i dansa urbana a càrrec d’Ainoha Santana.

Salt

Dimarts 8 de març

A les 12h · Acte institucional · Davant de l’Ajuntament de Salt

Lectura del Manifest a càrrec de la 1a tinent d’alcaldia i regidora d’Acció Social, Ciutadania i Comunitats, Margarita de Arquer Carreras.

De les 16:30h a les 18:00h · Celebrem el 8 de març · Plaça de la Llibertat

Tallers i activitats a càrrecs dels serveis socioeducatius i les entitats socials de Salt que formen part de la Comissió 8M de Salt.

A les 18:00h · Ser dona a Salt · Plaça de la Llibertat

Lectura del text “Ser DONA a Salt” i actuació musical a càrrec de Nuri Thunder i Hatxe.

Dijous 10 de març

A les 19:30h · Acte d’homenatge a Magdalena Martínez Casas – Maternitat d’Elna · Sala Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

Reconeixement institucional a la saltenca que va néixer a la Maternitat d’Elna. Es comptarà amb l’assistència d’Assumpta Montellà, historiadora i autora de La Maternitat d’Elna.

Santa Coloma de Farners

Dimarts 8 de març

De 17h a 19h · Cercle Jove Taller de confecció de pancartes i xapes reivindicatives

A les 19h · Plaça Primer d’Octubre · Manifestació i performance

Dimecres 9 de març

A les 19h · Cara de la Paraula · Visionat del documental ‘Fam de justícia’

Posteriorment hi haurà una taula rodona a càrrec de Núria Vilà, periodista i codirectora del documental, i Josep Ramon Giménez, membre de la Lliga dels Drets dels Pobles.

Dissabte 12 de març

De 10h a 13h · Parc de Sant Salvador “ ‘Geocaching de la dona’

Activitat familiar gratuïta que consisteix a trobar geolocalitzacions a través de la ruta marcada. A partir de les coordenades s'han de descobrir aquests llocs marcats on s'hi trobaran accions a fer que portaran a reflexionar en vers la dona.

A les 19h · Auditori · Representació de l’obra de teatre ‘Vives’

Diumenge 13 de març

A les 11h · Biblioteca Joan Vinyoli · Xerrada ‘Els drets de les dones són internacionals’

Serà dinamitzada per Imma Sau, pediatra del CAP de Santa Coloma, i per Ousman Jangana, assessor jurídic en matèria d'estrangeria a Creu Roja.

Dijous 17 de març

A les 19h · Biblioteca Joan Vinyoli · ‘Allò que volen les dones’

Espectacle literari-musical amb música i cançons en directe i en clau d'humor a càrrec de Marina Pagès i Olga Cercós.

Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 5 de març

A les 9h · 5a Caminada per la Igualtat · Plaça de Catalunya de Santa Cristina d’Aro

En commemoració al Dia de la Dona es realitzarà una caminada de 7Km pel carril bici. Començarà a la Plaça de Catalunya de Santa Cristina d’Aro, es passarà per Castell d’Aro, on s’esmorzarà, i acabarà a Sant Feliu de Guíxols (Jardins Juli Garreta).

Diumenge 6 de març

A les 10h · I tu, què vols fer amb la teva poma? · Rambla de Sant Feliu de Guíxols

La poma, com la vida, ens pertany. Mossegar el coneixement ens ha permès viure-la amb llibertat i decidir el que volem fer, perquè totes i tots som fills de la primigènia Eva. Amb aquesta acció artística volem posar de nou la poma, la vida, a les vostres mans. Participa en aquesta acció artística i actua lliurement amb les pomes. Nosaltres capturarem el moment i projectarem les fotografies al llarg del matí.

A les 13h · Puzzle · Rambla de Sant Feliu de Guíxols

Espectacle de dansa contemporània ”Puzzle”, de la cia. “Sones bé del revés”. Organitza: Associació cultural Mascanada6.

Dimarts 8 de març

A les 12h · Lectura de la Declaració Institucional del Dia de les Dones · Plaça del Mercat.

Torroella de Montgrí

Divendres 4 de març

A les 19:00h · Inauguració de l’exposició “El saber de les dones” · Capella de Sant Antoni

Dissabte 5 de març

A les 12h · El feminisme, Equitat de gènere: en quin punt ens trobem? · Plaça de la Vila

Dilluns 7 de març

A les 19h · Club de lectura de còmic: “Intisar en el exilio” · Biblioteca Municipal

Dimarts 8 de març

A les 18h · Lectura del manifest del “Dia de les dones” · Plaça de la Vila

A les 18:15h · Actuació del “Cor de les Dunes” · Plaça de la Vila

A les 21h · Sopar de dones!! · Plaça de la Vila

Dijous 10 de març

A les 19h · “Arqueologia en clau de gènere” · Museu de la Mediterrrània

Dissabte 12 de març

A les 17h · Presentació del llibre “Tres generaciones rebeldes” · Capella de Sant Antoni

Diumenge 13 de març

A les 11:30h · Quina Dona!! · Plaça de la vila

Dilluns 14 de març

A les 17h · Xerrada: “El valor de ser dona” · Capella de Sant Antoni

Diumenge 20 de març

A les 19h · Teatre: “Les irresponsables” · Auditori Teatre Espai Ter