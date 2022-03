Divendres 4 de març

A les 22:30h · Zoo (Black Music Festival) · La Mirona

Després de girar per sales i festivals de tot el país, actuant en països com Alemanya, Suïssa, França, el Regne Unit, Polònia, Bèlgica o el Japó, la banda de Gandia torna a la illa, per a retrobar-se amb el seu públic mallorquí.

Dissabte 5 de març

A les 19h · Cobla Ciutat de Girona · Auditori de Girona

L’any 1922 naixia a València el compositor i pedagog Manuel Oltra i Ferrer, una de les figures més emblemàtiques del panorama musical català de la segona part del segle XX que va treballar especialment la cançó popular en totes les seves vessants compositives.

A les 20h · Morgan · Auditori de Girona

Morgan, una de les bandes més estimades pel públic i la crítica estatals, torna als escenaris després de gairebé 2 anys amb la seva gira The River Tour per presentar el seu tercer treball d’estudi. Sota el títol "The river and the Stone", es tracta de deu temes que varen començar a fer feina després del confinament del 2020 i són el resultat de moltes converses, hores de creació conjunta i sobretot, de gaudir de fer música entre amics.

A les 22:30h · La Tosca Brava · La Mirona

La Tosca Brava neix fa 15 anys quan uns nostàlgics pretenien recuperar clàssics del rock i el punk per a fer farra, la tripulació ha canviat però el nostre rumb és el mateix. Tornem a navegar després d’un any i mig embarrancats. Celebrarem els nostres 15 anys amb vells amics i alguna sorpresa. Tosca Brava està format per membres de The Gruixuts,komando Moriles,Kistch, Mazinger Peta, Ràtzia i Tipuaixí…

A les 20h · Cent dies i cent vides · Sala La Planeta

Frederica Montseny, política i activista anarcosindicalista, és una mare coratge. Aquest és el retrat d’un dels períodes més convulsos de la seva biografia: l’exili francès, en el qual viurà tota una sèrie de peripècies digna d’una novel·la d’aventures. Frederica Montseny ha de fugir, alhora, del perill franquista i de l’amenaça nazi. Però més enllà de la figura pública, revolucionària i compromesa amb el seu temps, Cent dies i cent vides vol posar llum sobre la vessant més humana i desconeguda d’una dona que, amb totes les circumstàncies en contra, lluita per a la seva supervivència i la de la seva família.

Diumenge 6 de març

A partir de les 10h · Entrada gratuïta als museus de Girona

Els museus de Girona obren les portes gratuïtament a tothom cada primer diumenge de mes al matí. Us convidem a gaudir de les col·leccions del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, del Museu d'Art, del Museu d'Història, del Museu d'Història dels Jueus i del Museu del Cinema.

Figueres

Divendres 4 de març

A les 20h · ‘Confitura de codony’ amb la Llarga · Teatre El Jardí

L’Àlex fa deu anys que estudia a Barcelona i ara, incapaç de trobar una feina, es veu obligat a tornar a casa. L’estada, que ell visualitza com a temporal, acabarà esdevenint definitiva quan trobi en el tros dels codonys de la seva àvia una idea perfecta per muntar un negoci propi i, de passada, salvar la casa familiar que ja ningú pot (o vol) mantenir.

Dissabte 5 de març

A les 20h · Empoderem la dona africana · Auditori Narcís Monturiol

We Love Uganda organitza un concert amb motiu del Dia de la Dona. Porta per lema "Empoderem la dona africana" i comptarà amb les veus d'Ariadna Vieyra, Llum Blancafort i Carla Martín.

Olot

Diumenge 6 de març

A les 18h · “Travy” · Teatre Principal d’Olot

Aquest és un espectacle singular que reflexiona sobre l’ofici del comediant en aquests temps de purga i pandèmia. Dos pallassos vells amb poca gràcia. Dos fills perduts en si mateixos. La transgressió de l’art i de l’èxit. Una família de joglars que s’entenen més posant-se màscares que mirant-se als ulls embrancats a crear un espectacle on s’exposen dues generacions i dos moments vitals: els que ja veuen el final del camí sense por i els que n’observen el principi amb pànic.

Palafrugell

Divendres 4 de març

A les 18h · Cançons de la nostra terra · Centre Fraternal

Concert a càrrec de la Principal de la Bisbal, amb Esther Buqueras.

Cassà de la Selva

Dissabte 5 de març

A les 19h · Cuando te hablan de amor... · Golfes de Can Trinxeria

Sessió del cicle Les Nits de la Coma amb la representació de l’espectacle Cuando te hablan de amor…, a càrrec de Marta Escudero.

Blanes

Dissabte 5 de març

A les 21h · El·lipsi · Teatre

Representació de l’obra El·lipsi, de Ferran Joanmiquel, a càrrec de la companyia Sala La Planeta.

Santa Coloma de Farners

A les 18.30h · Enigmàtic · Auditori

Representació de l’obra de teatre Enigmàtic, amb Jordi Ferragut i Jaume Fàbrega. Aquesta obra s’inclou dins la 27a Mostra de teatre amateur Rafael Anglada.